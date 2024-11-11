https://ria.ru/20241111/efimov-1982959730.html

Ефимов: Москва за пять лет выделила для ИЖС более 116,5 гектара земли

Ефимов: Москва за пять лет выделила для ИЖС более 116,5 гектара земли - РИА Новости, 11.11.2024

Ефимов: Москва за пять лет выделила для ИЖС более 116,5 гектара земли

Москва с 2020 года предоставила жителям по договорам купли-продажи, аренды и выкупа свыше тысячи участков, на которых они могут построить частные жилые дома,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T10:05

2024-11-11T10:05

2024-11-11T11:16

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва с 2020 года предоставила жителям по договорам купли-продажи, аренды и выкупа свыше тысячи участков, на которых они могут построить частные жилые дома, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2020 года горожане получили 971 земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Их них 320 были оформлены в собственность в рамках продажи по результатам аукционов и без проведения торгов. Еще 131 объект горожане арендовали у столицы после конкурентных процедур. Более 500 земельных участков выкупили с апреля 2020 года собственники капитальных объектов за 40% от кадастровой стоимости земли", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что всего граждане получили от города свыше 116,5 гектара для ИЖС.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что с апреля 2020 года в столице заключили 521 договор купли-продажи. При этом собственники взяли землю в аренду у города.Кроме того, москвичи могут получить скидку 60%, если планируют выкупать землю для возведения частного дома. Она доступна собственникам объектов, которые находятся на земле с видом разрешенного использования для ИЖС, садоводства и личного подсобного хозяйства.

https://ria.ru/20241102/efimov-1981405027.html

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