Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Москва за пять лет выделила для ИЖС более 116,5 гектара земли - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 11.11.2024 (обновлено: 11:16 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/efimov-1982959730.html
Ефимов: Москва за пять лет выделила для ИЖС более 116,5 гектара земли
Ефимов: Москва за пять лет выделила для ИЖС более 116,5 гектара земли - РИА Новости, 11.11.2024
Ефимов: Москва за пять лет выделила для ИЖС более 116,5 гектара земли
Москва с 2020 года предоставила жителям по договорам купли-продажи, аренды и выкупа свыше тысячи участков, на которых они могут построить частные жилые дома,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:05
2024-11-11T11:16
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b360c86cc7d15df91e3865321233d1c8.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва с 2020 года предоставила жителям по договорам купли-продажи, аренды и выкупа свыше тысячи участков, на которых они могут построить частные жилые дома, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2020 года горожане получили 971 земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Их них 320 были оформлены в собственность в рамках продажи по результатам аукционов и без проведения торгов. Еще 131 объект горожане арендовали у столицы после конкурентных процедур. Более 500 земельных участков выкупили с апреля 2020 года собственники капитальных объектов за 40% от кадастровой стоимости земли", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что всего граждане получили от города свыше 116,5 гектара для ИЖС.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что с апреля 2020 года в столице заключили 521 договор купли-продажи. При этом собственники взяли землю в аренду у города.Кроме того, москвичи могут получить скидку 60%, если планируют выкупать землю для возведения частного дома. Она доступна собственникам объектов, которые находятся на земле с видом разрешенного использования для ИЖС, садоводства и личного подсобного хозяйства.
https://ria.ru/20241102/efimov-1981405027.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819924_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_931a8565b6109a66f9fc67ec315eaf48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман

Ефимов: Москва за пять лет выделила для ИЖС более 116,5 гектара земли

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва с 2020 года предоставила жителям по договорам купли-продажи, аренды и выкупа свыше тысячи участков, на которых они могут построить частные жилые дома, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2020 года горожане получили 971 земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Их них 320 были оформлены в собственность в рамках продажи по результатам аукционов и без проведения торгов. Еще 131 объект горожане арендовали у столицы после конкурентных процедур. Более 500 земельных участков выкупили с апреля 2020 года собственники капитальных объектов за 40% от кадастровой стоимости земли", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что всего граждане получили от города свыше 116,5 гектара для ИЖС.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что с апреля 2020 года в столице заключили 521 договор купли-продажи. При этом собственники взяли землю в аренду у города.
Кроме того, москвичи могут получить скидку 60%, если планируют выкупать землю для возведения частного дома. Она доступна собственникам объектов, которые находятся на земле с видом разрешенного использования для ИЖС, садоводства и личного подсобного хозяйства.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Ефимов: москвичи за пять лет купили или арендовали 456 участков для ИЖС
2 ноября, 14:05
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим Гаман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала