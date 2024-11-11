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Дорожники Ленобласти перешли на усиленный режим работы - РИА Новости, 11.11.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
21:34 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/dorozhniki-1983193475.html
Дорожники Ленобласти перешли на усиленный режим работы
Дорожники Ленобласти перешли на усиленный режим работы - РИА Новости, 11.11.2024
Дорожники Ленобласти перешли на усиленный режим работы
Более 130 специализированных машин поддерживали безопасное движение на дорогах Ленинградской области в выходные дни, когда наступили первые заморозки, сообщает... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T21:34
2024-11-11T21:34
ленинградская область
общество
жкх
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Более 130 специализированных машин поддерживали безопасное движение на дорогах Ленинградской области в выходные дни, когда наступили первые заморозки, сообщает пресс-служба правительства региона. "На выходных более 130 специализированных машин поддерживали безопасное движение на дорогах днём и ночью. Дорожные службы Ленобласти перешли на усиленный режим работы", - сказал председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов. Он заметил, что благодаря усиленной работе дорожных служб в области не допустили "дня жестянщика". "Но не радует поведение водителей: зачастую причина ДТП — не скользкая дорога, не уборка проезжей части, а грубое нарушение правил дорожного движения", - сказал Седов. В пресс-службе правительства области добавили, что в регионе создан "снежный штаб", где круглосуточная диспетчерская служба ГКУ "Ленавтодор" осуществляет оперативное взаимодействие между участками ДРСУ, МЧС, органами Госавтоинспекции, муниципальными образованиями и жителями. Власти поясняют, что в режиме реального времени ведется мониторинг на автомобильных дорогах регионального значения Ленинградской области с помощью веб-камер, установленных на постах контроля метеоусловий. При получении информации о снежных заносах или зимней скользкости будет незамедлительно извещаться ответственный дежурный участка ДРСУ и проводиться работа по ликвидации снежных заносов. А в муниципальных образованиях созданы единые дежурно-диспетчерские службы, в которые перенаправляются заявки по участкам автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении муниципальных образований.
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общество, жкх, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ленинградская область , Общество, ЖКХ, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Дорожники Ленобласти перешли на усиленный режим работы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабочий измеряет параметры асфальта
Рабочий измеряет параметры асфальта - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рабочий измеряет параметры асфальта. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Более 130 специализированных машин поддерживали безопасное движение на дорогах Ленинградской области в выходные дни, когда наступили первые заморозки, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На выходных более 130 специализированных машин поддерживали безопасное движение на дорогах днём и ночью. Дорожные службы Ленобласти перешли на усиленный режим работы", - сказал председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов.
Он заметил, что благодаря усиленной работе дорожных служб в области не допустили "дня жестянщика". "Но не радует поведение водителей: зачастую причина ДТП — не скользкая дорога, не уборка проезжей части, а грубое нарушение правил дорожного движения", - сказал Седов.
В пресс-службе правительства области добавили, что в регионе создан "снежный штаб", где круглосуточная диспетчерская служба ГКУ "Ленавтодор" осуществляет оперативное взаимодействие между участками ДРСУ, МЧС, органами Госавтоинспекции, муниципальными образованиями и жителями.
Власти поясняют, что в режиме реального времени ведется мониторинг на автомобильных дорогах регионального значения Ленинградской области с помощью веб-камер, установленных на постах контроля метеоусловий. При получении информации о снежных заносах или зимней скользкости будет незамедлительно извещаться ответственный дежурный участка ДРСУ и проводиться работа по ликвидации снежных заносов. А в муниципальных образованиях созданы единые дежурно-диспетчерские службы, в которые перенаправляются заявки по участкам автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении муниципальных образований.
 
Ленинградская областьОбществоЖКХЛенинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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