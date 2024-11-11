https://ria.ru/20241111/dorozhniki-1983193475.html

Дорожники Ленобласти перешли на усиленный режим работы

Дорожники Ленобласти перешли на усиленный режим работы - РИА Новости, 11.11.2024

Дорожники Ленобласти перешли на усиленный режим работы

Более 130 специализированных машин поддерживали безопасное движение на дорогах Ленинградской области в выходные дни, когда наступили первые заморозки, сообщает... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T21:34

2024-11-11T21:34

2024-11-11T21:34

ленинградская область

общество

жкх

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893136673_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_7f14bc4e7e87f08c9172cec2ece3248b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Более 130 специализированных машин поддерживали безопасное движение на дорогах Ленинградской области в выходные дни, когда наступили первые заморозки, сообщает пресс-служба правительства региона. "На выходных более 130 специализированных машин поддерживали безопасное движение на дорогах днём и ночью. Дорожные службы Ленобласти перешли на усиленный режим работы", - сказал председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов. Он заметил, что благодаря усиленной работе дорожных служб в области не допустили "дня жестянщика". "Но не радует поведение водителей: зачастую причина ДТП — не скользкая дорога, не уборка проезжей части, а грубое нарушение правил дорожного движения", - сказал Седов. В пресс-службе правительства области добавили, что в регионе создан "снежный штаб", где круглосуточная диспетчерская служба ГКУ "Ленавтодор" осуществляет оперативное взаимодействие между участками ДРСУ, МЧС, органами Госавтоинспекции, муниципальными образованиями и жителями. Власти поясняют, что в режиме реального времени ведется мониторинг на автомобильных дорогах регионального значения Ленинградской области с помощью веб-камер, установленных на постах контроля метеоусловий. При получении информации о снежных заносах или зимней скользкости будет незамедлительно извещаться ответственный дежурный участка ДРСУ и проводиться работа по ликвидации снежных заносов. А в муниципальных образованиях созданы единые дежурно-диспетчерские службы, в которые перенаправляются заявки по участкам автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении муниципальных образований.

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жкх, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)