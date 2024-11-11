Около 80 глав государств и правительств обсудят в Баку вопросы климата
В Конференции COP29 примут участие представители около 80 правительств и стран
© AP Photo / Sergei Grits29-я конференции ООН по вопросам изменения климата в Баку
© AP Photo / Sergei Grits
29-я конференции ООН по вопросам изменения климата в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 11 ноя – РИА Новости. Очередная, 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) стартует в понедельник в Баку, в ней примут участие около 80 глав государств и правительств.
В мероприятии, в частности, примут участие генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, государственный секретарь Святого Престола Кардинал Пьетро Паролин. Россию на этом мероприятии представит премьер-министр Михаил Мишустин.
СOP29 — одна из важнейших платформ, на которой будет обсуждаться глобальная климатическая политика. Страны-участницы проведут дискуссии на темы уменьшения последствий изменения климата и ускорения энергетического перехода. COP29 позиционируется как "финансовая COP", поскольку для стран будет установлена новая глобальная цель финансирования мер по борьбе с изменением климата. По мере углубления кризиса фактическая сумма климатического финансирования, в котором в настоящее время нуждаются развивающиеся страны, оценивается в сумму от 500 миллиардов до 1 триллиона долларов в год.
По данным оргкомитета конференции, одной из ключевых инициатив повестки дня COP29 является создание Фонда действий по климатическому финансированию.
"Ожидается, что этот фонд сыграет важную роль в устранении существующих пробелов в климатическом финансировании", - говорится в ответе организационного комитета COP29 на запрос РИА Новости.
Ранее заместитель министра энергетики Азербайджана, главный исполнительный директор COP 29 Эльнур Солтанов заявлял, что приглашения для участия Баку направил всем странам, в том числе и Армении. На днях заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян на брифинге для журналистов заявил, что Ереван еще не решил, будет ли участвовать в конференции COP29, которая пройдет в Баку.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще летом текущего года отмечал, что проведение этой конференции станет "очередным большим успехом страны и народа". Благодаря СОР, по мнению президента, "каждый в мире еще раз увидит", что повестка дня нефтегазового Азербайджана связана с зеленой энергией. В связи с проведением климатического саммита в Азербайджане власти перенесли дату парламентских выборов, намеченных как раз на ноябрь 2024 года. В итоге они прошли на месяц ранее – в сентябре.