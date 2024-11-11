https://ria.ru/20241111/chaydfri-1983164999.html
Информация о монашестве не будет считаться пропагандой чайлдфри
Информация о монашестве не будет считаться пропагандой чайлдфри - РИА Новости, 11.11.2024
Информация о монашестве не будет считаться пропагандой чайлдфри
Распространение информации о монашеском образе жизни и обете безбрачия не будет наказываться как пропаганда чайлдфри, следует из текста поправки ко второму... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:24
2024-11-11T18:24
2024-11-11T18:29
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Распространение информации о монашеском образе жизни и обете безбрачия не будет наказываться как пропаганда чайлдфри, следует из текста поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за пропаганду отказа от рождения детей, которую одобрил комитет Госдумы по госстроительству."Не является административным правонарушением распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения и (или) совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения обета безбрачия (целибата) и связанного с ними отказа от деторождения, если такие информация и публичные действия основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру", - сказано в тексте поправки, размещенной в думской электронной базе.Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) ранее рассказала РИА Новости, что поправка о выводе информации о монашестве из-под действия законопроекта о запрете пропаганды отказа от рождения детей разработана правовым управлением Московской патриархии совместно с Советом Федерации РФ, она касается сведений о монашестве, обете безбрачия и целибате, основанных на внутренних установлениях религиозных организаций.
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россия, московская патриархия, совет федерации рф
Россия, Московская Патриархия, Совет Федерации РФ
Информация о монашестве не будет считаться пропагандой чайлдфри
Информация о монашестве не будет наказываться как пропаганда чайлдфри
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Распространение информации о монашеском образе жизни и обете безбрачия не будет наказываться как пропаганда чайлдфри, следует из текста поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за пропаганду отказа от рождения детей, которую одобрил комитет Госдумы по госстроительству.
"Не является административным правонарушением распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения и (или) совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения обета безбрачия (целибата) и связанного с ними отказа от деторождения, если такие информация и публичные действия основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру", - сказано в тексте поправки, размещенной в думской электронной базе.
Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) ранее рассказала РИА Новости, что поправка о выводе информации о монашестве из-под действия законопроекта о запрете пропаганды отказа от рождения детей разработана правовым управлением Московской патриархии
совместно с Советом Федерации РФ
, она касается сведений о монашестве, обете безбрачия и целибате, основанных на внутренних установлениях религиозных организаций.