https://ria.ru/20241111/akort-1983153162.html
АКОРТ рассчитывает на стабилизацию цен на сливочное масло
АКОРТ рассчитывает на стабилизацию цен на сливочное масло - РИА Новости, 11.11.2024
АКОРТ рассчитывает на стабилизацию цен на сливочное масло
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечает, что темпы роста закупочных цен на сливочное масло уже начали замедляться, и рассчитывает на... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:41
2024-11-11T17:41
2024-11-11T17:41
экономика
россия
игорь караваев
дмитрий патрушев
союзмолоко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечает, что темпы роста закупочных цен на сливочное масло уже начали замедляться, и рассчитывает на стабилизацию как оптовых, так и розничных цен на сливочное масло в текущем году, заявил РИА Новости председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Ранее в понедельник в пресс-службе "Эконивы" РИА Новости сообщили, что компания снизила отпускные цены на сливочное масло на 10% с 1 ноября этого года, причем, по данным производителя, снижение уже отразилось на ценах в ритейле. Позже Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") рассказал агентству, что ожидает снижения цен на рынке сливочного масла в розничной торговле через некоторое время. "Совместные усилия участников рынка и государства уже дают свой результат - темпы роста закупочных цен на масло начали замедляться... Рассчитываем на укрепление этого тренда и стабилизацию как оптовых так, и розничных цен на масло в текущем году", - сказал Караваев. По его словам, за последний месяц закупочные цены на базовые, самые доступные позиции масла увеличились в среднем на 2,9%, тогда как месяцем ранее рост превысил 8%. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 23 октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска. По данным Росстата, с начала года сливочное масло подорожало почти на 28%.
https://ria.ru/20241106/ikra-1982097682.html
https://ria.ru/20240321/maslo-1934656682.html
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экономика, россия, игорь караваев, дмитрий патрушев, союзмолоко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Игорь Караваев, Дмитрий Патрушев, Союзмолоко, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
АКОРТ рассчитывает на стабилизацию цен на сливочное масло
АКОРТ: темпы роста закупочных цен на сливочное масло начали замедляться