https://ria.ru/20241111/akort-1983153162.html

АКОРТ рассчитывает на стабилизацию цен на сливочное масло

АКОРТ рассчитывает на стабилизацию цен на сливочное масло - РИА Новости, 11.11.2024

АКОРТ рассчитывает на стабилизацию цен на сливочное масло

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечает, что темпы роста закупочных цен на сливочное масло уже начали замедляться, и рассчитывает на... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:41

2024-11-11T17:41

2024-11-11T17:41

экономика

россия

игорь караваев

дмитрий патрушев

союзмолоко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечает, что темпы роста закупочных цен на сливочное масло уже начали замедляться, и рассчитывает на стабилизацию как оптовых, так и розничных цен на сливочное масло в текущем году, заявил РИА Новости председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Ранее в понедельник в пресс-службе "Эконивы" РИА Новости сообщили, что компания снизила отпускные цены на сливочное масло на 10% с 1 ноября этого года, причем, по данным производителя, снижение уже отразилось на ценах в ритейле. Позже Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") рассказал агентству, что ожидает снижения цен на рынке сливочного масла в розничной торговле через некоторое время. "Совместные усилия участников рынка и государства уже дают свой результат - темпы роста закупочных цен на масло начали замедляться... Рассчитываем на укрепление этого тренда и стабилизацию как оптовых так, и розничных цен на масло в текущем году", - сказал Караваев. По его словам, за последний месяц закупочные цены на базовые, самые доступные позиции масла увеличились в среднем на 2,9%, тогда как месяцем ранее рост превысил 8%. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 23 октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска. По данным Росстата, с начала года сливочное масло подорожало почти на 28%.

https://ria.ru/20241106/ikra-1982097682.html

https://ria.ru/20240321/maslo-1934656682.html

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экономика, россия, игорь караваев, дмитрий патрушев, союзмолоко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)