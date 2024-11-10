https://ria.ru/20241110/zemletryasenie-1982944717.html

В Иркутской области произошло землетрясение

В Иркутской области произошло землетрясение - РИА Новости, 10.11.2024

В Иркутской области произошло землетрясение

Землетрясение интенсивностью 3 балла было зафиксировано в Иркутске вечером в воскресенье, сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T16:25

2024-11-10T16:25

2024-11-10T16:25

происшествия

иркутск

республика бурятия

иркутская область

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

ИРКУТСК, 10 ноя - РИА Новости. Землетрясение интенсивностью 3 балла было зафиксировано в Иркутске вечером в воскресенье, сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского отделения РАН. По данным геофизической службы, землетрясение с эпицентром вблизи поселка Орлик Республики Бурятия произошло в 20:11 (15:11 мск). Интенсивность толчка составила 6,5 балла. В Иркутске и его пригороде сейсмологи также зафиксировали землетрясение. "Энергетический класс: 12.7. Интенсивность, баллы: Иркутск 3б", - говорится в сообщении. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, разрушений и пострадавших нет.

https://ria.ru/20241109/zemletryasenie-1982776352.html

иркутск

республика бурятия

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутск, республика бурятия, иркутская область, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия