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В Иркутской области произошло землетрясение - РИА Новости, 10.11.2024
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16:25 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/zemletryasenie-1982944717.html
В Иркутской области произошло землетрясение
В Иркутской области произошло землетрясение - РИА Новости, 10.11.2024
В Иркутской области произошло землетрясение
Землетрясение интенсивностью 3 балла было зафиксировано в Иркутске вечером в воскресенье, сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T16:25
2024-11-10T16:25
происшествия
иркутск
республика бурятия
иркутская область
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ИРКУТСК, 10 ноя - РИА Новости. Землетрясение интенсивностью 3 балла было зафиксировано в Иркутске вечером в воскресенье, сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского отделения РАН. По данным геофизической службы, землетрясение с эпицентром вблизи поселка Орлик Республики Бурятия произошло в 20:11 (15:11 мск). Интенсивность толчка составила 6,5 балла. В Иркутске и его пригороде сейсмологи также зафиксировали землетрясение. "Энергетический класс: 12.7. Интенсивность, баллы: Иркутск 3б", - говорится в сообщении. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, разрушений и пострадавших нет.
https://ria.ru/20241109/zemletryasenie-1982776352.html
иркутск
республика бурятия
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происшествия, иркутск, республика бурятия, иркутская область, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Иркутск, Республика Бурятия, Иркутская область, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Иркутской области произошло землетрясение

РАН: в Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 3 балла

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ИРКУТСК, 10 ноя - РИА Новости. Землетрясение интенсивностью 3 балла было зафиксировано в Иркутске вечером в воскресенье, сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского отделения РАН.
По данным геофизической службы, землетрясение с эпицентром вблизи поселка Орлик Республики Бурятия произошло в 20:11 (15:11 мск). Интенсивность толчка составила 6,5 балла.
В Иркутске и его пригороде сейсмологи также зафиксировали землетрясение.
"Энергетический класс: 12.7. Интенсивность, баллы: Иркутск 3б", - говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС по Иркутской области, разрушений и пострадавших нет.
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ПроисшествияИркутскРеспублика БурятияИркутская областьРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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