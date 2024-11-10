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В Иркутской области произошло землетрясение
В Иркутской области произошло землетрясение - РИА Новости, 10.11.2024
В Иркутской области произошло землетрясение
Землетрясение интенсивностью 3 балла было зафиксировано в Иркутске вечером в воскресенье, сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T16:25
2024-11-10T16:25
2024-11-10T16:25
происшествия
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ИРКУТСК, 10 ноя - РИА Новости. Землетрясение интенсивностью 3 балла было зафиксировано в Иркутске вечером в воскресенье, сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского отделения РАН. По данным геофизической службы, землетрясение с эпицентром вблизи поселка Орлик Республики Бурятия произошло в 20:11 (15:11 мск). Интенсивность толчка составила 6,5 балла. В Иркутске и его пригороде сейсмологи также зафиксировали землетрясение. "Энергетический класс: 12.7. Интенсивность, баллы: Иркутск 3б", - говорится в сообщении. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, разрушений и пострадавших нет.
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происшествия, иркутск, республика бурятия, иркутская область, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Иркутск, Республика Бурятия, Иркутская область, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Иркутской области произошло землетрясение
РАН: в Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 3 балла