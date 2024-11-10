https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982934328.html

"Обернется ядерной войной". На Западе забили тревогу из-за плана Зеленского

"Обернется ядерной войной". На Западе забили тревогу из-за плана Зеленского - РИА Новости, 10.11.2024

"Обернется ядерной войной". На Западе забили тревогу из-за плана Зеленского

Владимир Зеленский в отчаянии хочет добиться вступления западных войск в боевые действия на Украине, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T15:45

2024-11-10T15:45

2024-11-10T15:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

владимир зеленский

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владимир рогов

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в отчаянии хочет добиться вступления западных войск в боевые действия на Украине, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Зеленский <…> был довольно прозрачен в своих намерениях, когда говорил, что весь мир должен отнестись к этому более серьезно и встать на их сторону", — отметил он.По словам офицера, такое стремление главы киевского режима вызвано откровенным отчаянием. При этом Дэвис добавил, что даже если европейские и американские войска фактически будут сражаться вместе с ВСУ, то нет никаких шансов, что они смогут удержать позиции."Это крайне маловероятно, потому что тогда это почти наверняка это обернется ядерной войной. Зачем западным государствам во главе с Соединенным Штатами, идти на такой риск для страны, которая уже потерпела военное поражение", — резюмировал эксперт.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.На этой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.

https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982930961.html

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в мире, донецкая народная республика, владимир зеленский, сергей шойгу, владимир рогов, выборы президента сша — 2024