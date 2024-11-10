https://ria.ru/20241110/ukraina-1982978026.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.11.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-10T23:51

2024-11-10T23:51

2024-11-11T00:08

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, в Черниговской области сигнал тревоги был объявлен в 23.18 мск, в Днепропетровской - в 23.33. В 23.47 воздушную тревогу объявили в Киевской области.Кроме того, ранее объявленный сигнал воздушной тревоги по-прежнему звучит в Полтавской и Сумской областях страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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