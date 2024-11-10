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С сайта Рады исчез законопроект о военном положении - РИА Новости, 10.11.2024
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20:07 10.11.2024 (обновлено: 22:03 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/ukraina-1982965042.html
С сайта Рады исчез законопроект о военном положении
С сайта Рады исчез законопроект о военном положении - РИА Новости, 10.11.2024
С сайта Рады исчез законопроект о военном положении
Законопроект об объявлении на Украине состояния войны, внесенный Владимиром Зеленским в феврале 2022 года, исчез с сайта украинского парламента, заявил депутат... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T20:07
2024-11-10T22:03
в мире
украина
владимир зеленский
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руслан стефанчук
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Законопроект об объявлении на Украине состояния войны, внесенный Владимиром Зеленским в феврале 2022 года, исчез с сайта украинского парламента, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Дал поручение направить ему (спикеру Рады Руслану Стефанчуку. — Прим. ред.) простой запрос. Куда исчез с сайта Рады законопроект от 24 февраля 2022 об объявлении в Украине состояния войны, внесенный &lt;...&gt; Зеленским 24 февраля 2022 года", — написал он.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.В октябре журнал Time со ссылкой на помощника президента Украины сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматам пришлось призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, NYT писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию.
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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, руслан стефанчук, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины
С сайта Рады исчез законопроект о военном положении

Депутат Дубинский: с сайта Рады исчез законопроект об объявлении состояния войны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Законопроект об объявлении на Украине состояния войны, внесенный Владимиром Зеленским в феврале 2022 года, исчез с сайта украинского парламента, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Дал поручение направить ему (спикеру Рады Руслану Стефанчуку. — Прим. ред.) простой запрос. Куда исчез с сайта Рады законопроект от 24 февраля 2022 об объявлении в Украине состояния войны, внесенный <...> Зеленским 24 февраля 2022 года", — написал он.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника президента Украины сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматам пришлось призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, NYT писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
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