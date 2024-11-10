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Экс-главком НАТО спрогнозировал, что потеряет Украина по плану Трампа - РИА Новости, 10.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/ukraina-1982964719.html
Экс-главком НАТО спрогнозировал, что потеряет Украина по плану Трампа
Экс-главком НАТО спрогнозировал, что потеряет Украина по плану Трампа - РИА Новости, 10.11.2024
Экс-главком НАТО спрогнозировал, что потеряет Украина по плану Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп может достичь урегулирования конфликта на Украине, вынудив ее отказаться от части территорий, заявил экс-командующий... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T20:02
2024-11-10T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
дональд трамп
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может достичь урегулирования конфликта на Украине, вынудив ее отказаться от части территорий, заявил экс-командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис в эфире CNN."Путин &lt;…&gt; в конечном итоге останется с примерно 20 процентами территории Украины, той частью, которую он сейчас контролирует. &lt;…&gt; Это не самый худший сценарий", — отметил он.В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник главы государства Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982944310.html
https://ria.ru/20241110/ukraina-1982929777.html
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в мире, украина, россия, москва, дональд трамп, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), вооруженные силы украины, нато, владимир путин, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Дональд Трамп, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024
Экс-главком НАТО спрогнозировал, что потеряет Украина по плану Трампа

Экс-главком НАТО назвал не самым худшим сценарий территориальные уступки Киева

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Дональд Трамп
 Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может достичь урегулирования конфликта на Украине, вынудив ее отказаться от части территорий, заявил экс-командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис в эфире CNN.
"Путин <…> в конечном итоге останется с примерно 20 процентами территории Украины, той частью, которую он сейчас контролирует. <…> Это не самый худший сценарий", — отметил он.
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Вчера, 16:24
В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник главы государства Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваДональд ТрампДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)Вооруженные силы УкраиныНАТОВладимир ПутинВыборы президента США — 2024
 
 
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