https://ria.ru/20241110/ukraina-1982964719.html

Экс-главком НАТО спрогнозировал, что потеряет Украина по плану Трампа

Экс-главком НАТО спрогнозировал, что потеряет Украина по плану Трампа - РИА Новости, 10.11.2024

Экс-главком НАТО спрогнозировал, что потеряет Украина по плану Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп может достичь урегулирования конфликта на Украине, вынудив ее отказаться от части территорий, заявил экс-командующий... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T20:02

2024-11-10T20:02

2024-11-10T20:02

специальная военная операция на украине

в мире

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москва

дональд трамп

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может достичь урегулирования конфликта на Украине, вынудив ее отказаться от части территорий, заявил экс-командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис в эфире CNN."Путин <…> в конечном итоге останется с примерно 20 процентами территории Украины, той частью, которую он сейчас контролирует. <…> Это не самый худший сценарий", — отметил он.В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник главы государства Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982944310.html

https://ria.ru/20241110/ukraina-1982929777.html

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в мире, украина, россия, москва, дональд трамп, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), вооруженные силы украины, нато, владимир путин, выборы президента сша — 2024