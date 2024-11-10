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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.11.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Одесской, Сумской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T19:33
2024-11-10T19:33
2024-11-10T19:33
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Одесской, Сумской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 18.12 (по мск) воздушную тревогу объявили в Одесской области. Через некоторое время она прозвучала в Черниговской и Сумской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Одесская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской, Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу