Глава МИД Армении посетит Швецию с рабочим визитом в первые дни СОР-29
Глава МИД Армении Мирзоян в первые два дня СОР-29 будет находиться в Швеции
Арарат Мирзоян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, получивший приглашение на 29-й Климатический саммит (COP-29) в Баку, в первые два дня саммита будет в находиться в Швеции с рабочим визитом, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
Ранее замглавы армянского МИД Паруйр Ованнисян сообщил, что Армения получила приглашение для участия в международной климатической конференции, которая пройдет 11-22 ноября в Баку, на имя министра иностранных дел Арарата Мирзояна. Глава аппарата премьера Армении Араик Арутюнян сообщил ранее журналистам, что на решение армянской стороны участвовать в климатической конференции COP29 в Баку может повлиять существенный прогресс в переговорах по мирному договору.
"Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 11-12 ноября будет находиться в Швеции с рабочим визитом. Запланирована встреча Мирзояна с министром иностранных дел Швеции Марией Малмер Стенергард. Также предусмотрены двусторонние встречи с другими высокопоставленными лицами исполнительной и законодательной власти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армянского внешнеполитического ведомства.
"Армения заинтересована в дальнейшем расширении политического диалога и партнерства со Швецией как на двустороннем уровне, так и в разных форматах, включая сотрудничество с ЕС. Мы создали прочную основу и видим новые возможности для взаимодействия, в частности для активизации экономического сотрудничества. Жду предстоящих обсуждений в Стокгольме", – цитирует пресс-служба слова Мирзояна.