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Глава МИД Армении посетит Швецию с рабочим визитом в первые дни СОР-29 - РИА Новости, 10.11.2024
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21:08 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/sor-1982969735.html
Глава МИД Армении посетит Швецию с рабочим визитом в первые дни СОР-29
Глава МИД Армении посетит Швецию с рабочим визитом в первые дни СОР-29 - РИА Новости, 10.11.2024
Глава МИД Армении посетит Швецию с рабочим визитом в первые дни СОР-29
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, получивший приглашение на 29-й Климатический саммит (COP-29) в Баку, в первые два дня саммита будет в находиться в Швеции с... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T21:08
2024-11-10T21:08
в мире
армения
швеция
баку
арарат мирзоян
араик арутюнян
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, получивший приглашение на 29-й Климатический саммит (COP-29) в Баку, в первые два дня саммита будет в находиться в Швеции с рабочим визитом, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства. Ранее замглавы армянского МИД Паруйр Ованнисян сообщил, что Армения получила приглашение для участия в международной климатической конференции, которая пройдет 11-22 ноября в Баку, на имя министра иностранных дел Арарата Мирзояна. Глава аппарата премьера Армении Араик Арутюнян сообщил ранее журналистам, что на решение армянской стороны участвовать в климатической конференции COP29 в Баку может повлиять существенный прогресс в переговорах по мирному договору. "Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 11-12 ноября будет находиться в Швеции с рабочим визитом. Запланирована встреча Мирзояна с министром иностранных дел Швеции Марией Малмер Стенергард. Также предусмотрены двусторонние встречи с другими высокопоставленными лицами исполнительной и законодательной власти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армянского внешнеполитического ведомства. "Армения заинтересована в дальнейшем расширении политического диалога и партнерства со Швецией как на двустороннем уровне, так и в разных форматах, включая сотрудничество с ЕС. Мы создали прочную основу и видим новые возможности для взаимодействия, в частности для активизации экономического сотрудничества. Жду предстоящих обсуждений в Стокгольме", – цитирует пресс-служба слова Мирзояна.
https://ria.ru/20241107/armeniya-1982356693.html
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в мире, армения, швеция, баку, арарат мирзоян, араик арутюнян, евросоюз
В мире, Армения, Швеция, Баку, Арарат Мирзоян, Араик Арутюнян, Евросоюз
Глава МИД Армении посетит Швецию с рабочим визитом в первые дни СОР-29

Глава МИД Армении Мирзоян в первые два дня СОР-29 будет находиться в Швеции

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАрарат Мирзоян
Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Арарат Мирзоян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, получивший приглашение на 29-й Климатический саммит (COP-29) в Баку, в первые два дня саммита будет в находиться в Швеции с рабочим визитом, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
Ранее замглавы армянского МИД Паруйр Ованнисян сообщил, что Армения получила приглашение для участия в международной климатической конференции, которая пройдет 11-22 ноября в Баку, на имя министра иностранных дел Арарата Мирзояна. Глава аппарата премьера Армении Араик Арутюнян сообщил ранее журналистам, что на решение армянской стороны участвовать в климатической конференции COP29 в Баку может повлиять существенный прогресс в переговорах по мирному договору.
"Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 11-12 ноября будет находиться в Швеции с рабочим визитом. Запланирована встреча Мирзояна с министром иностранных дел Швеции Марией Малмер Стенергард. Также предусмотрены двусторонние встречи с другими высокопоставленными лицами исполнительной и законодательной власти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армянского внешнеполитического ведомства.
"Армения заинтересована в дальнейшем расширении политического диалога и партнерства со Швецией как на двустороннем уровне, так и в разных форматах, включая сотрудничество с ЕС. Мы создали прочную основу и видим новые возможности для взаимодействия, в частности для активизации экономического сотрудничества. Жду предстоящих обсуждений в Стокгольме", – цитирует пресс-служба слова Мирзояна.
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В миреАрменияШвецияБакуАрарат МирзоянАраик АрутюнянЕвросоюз
 
 
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