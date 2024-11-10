https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html

Россия нашла "новую нефть"

Россия нашла "новую нефть" - РИА Новости, 10.11.2024

Россия нашла "новую нефть"

Таможня наша дает добро и сообщает, что спрос на российское вино за рубежом вырос за последние полгода примерно на 20 процентов, с 1,4 тысячи тонн до 1,68 — и... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T08:00

2024-11-10T08:00

2024-11-10T08:03

россия

ссср

федеральная таможенная служба (фтс россии)

российская империя

аналитика

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Таможня наша дает добро и сообщает, что спрос на российское вино за рубежом вырос за последние полгода примерно на 20 процентов, с 1,4 тысячи тонн до 1,68 — и тоже тысячи тонн. Рост обеспечили китайские товарищи, предпочитающие произведения (зная, какое количество усилий требуется для создания качественного вина, — другие слова использовать не поворачивается язык) отечественных виноделов. Об этом на Российском винодельческом форуме сказали высокопоставленные сотрудники ФТС.Форум ходит пока в коротеньких штанишках на трогательных детсадовских лямках (мероприятие состоялось в третий раз), но это если смотреть на ситуацию близорукими глазами. А если чуть подправить зрение, становится видно, на какую мощную (и не побоимся этого слова — по-настоящему имперскую) традицию нынешнее русское виноделие опирается. А уж если вспоминать, что творили с лозой, виноградарями и винопитием менее чем сорок лет назад, то нынешний размах отрасли не может не восхищать и не изумлять.Коммунистическая власть, хватаясь за любые рычаги, чтобы удержаться на вершине, в середине 80-х успешно придумала себе врага, избрав мишенью скромных тружеников земли и их творчество. В борьбе за трезвенность и безъязвенность московские деятели приказали вырубить примерно треть имевшихся в тогдашнем СССР кустов винограда. Но они трезвенности не добились, а уж что касается язвенной болезни — так не от правильного потребления вина она возникала. К нулевым наше виноградарство и виноделие агонизировали: те, кто мог себе позволить, пили бургундское, а кто не мог — пили концентрат виноматериалов, в который добавляли воду, сахар, кислоту и красители.Но когда и где русские складывали лапки, покоряясь фатуму и обстоятельствам? Вот то-то же. Активисты и профессионалы отрасли, поддержанные на всех уровнях власти — от центральной до региональной, — создали для развития отрасли абсолютно все: от законодательной базы (а в документации четко прописано, что такое вино и из чего этот напиток можно делать) до научных изысканий. Труд ученых в русском виноделии трудно переоценить, поскольку специалисты изучают лозу, расшифровывая ее геном. Ситуация, категорически невозможная в тех же франциях/испаниях/италиях, где виноградарство — вещь в себе, а все, что происходит с лозой, — абсолютная тайна, покрытая мраком, для любых посторонних.Русское виноградарство ведет себя диаметрально противоположным образом, по-аристократически открыто и мягко принимая все советы и по-имперски спокойно выслушивая все соображения. Даром ли, что отцом наших виноградарства и виноделия был представитель знатнейшей фамилии Российской империи — аристократ Лев Голицын?Заложенный князем принцип — главный, которым он всегда руководствовался, — можно сформулировать так: качественное вино за небольшие, как говорят сегодня, бюджетные деньги. А это значит, что между созревшей ягодой на кисти, срезанной во время уборки урожая, и бутылкой процесс должен быть выстроен настолько эффективно, что полученные от реализации средства и издержки покрывают, и дают прибыль. А хозяйства — большие и маленькие — развиваются.Смысл Российского винодельческого форума, как и организовавшей его (вместе с Росконгрессом) Ассоциации виноградарей и виноделов, — в помощи и поддержке всех игроков рынка. Вот уж где получилось импортозамещение, и вот уж где в условиях жесточайшей конкуренции (а вина из стран — наших политических и военных противников продолжают поступать на рынок) русские специалисты доказали свое превосходство. И нет, не нужно ни разу стесняться наших успехов. Лучшие из тех, кто вино изучает, выращивает, собирает, кто над ним колдует, кто его холит и лелеет, были удостоены профессиональной премии, которая, естественно, носит имя Льва Голицына.Вино с отшлифованным вкусом, повзрослевшее или даже постаревшее в бутылке, если так и останется на полках хранилища, не интересует решительно никого. Вину нужен тот, кто его выпьет и оценит. Продвигать русское вино — самая горячая задача отрасли. Видя объем отечественного производства, который постоянно увеличивается, видя, что по потреблению вина наша страна занимает уже шестое место в мире, мы понимаем сложности.В условиях выученной (или мощно навязанной) традиции "пить французское/итальянское", скандально дорогое и не менее скандально худшего качества, русские виноделы обязаны, чтобы сохраниться, работать с десятикратным запасом прочности. А государство с помощью своей мягкой силы, разумеется, их прорыв не может не поддерживать.Дегустации, даже "слепые" (когда нет этикеток), доказывают из года в год, что русским красным, русским белым и с недавних пор русским розовым сегодня внутри страны нет и не может быть конкурентов. Да и контроль всех параметров качества у нас пожестче.Столь будоражащая вкусовые рецепторы тема была бы не раскрыта без разрушения еще одного навязанного мифа. Про то, что под русские кушанья невозможно употреблять вино. Это чушь, плюнуть и растереть.К щам и борщам идеально подойдут красные с легкими фруктовыми нотами (смотрим на продукцию краснодарских виноделов), под те же наши салаты оливье и мимозы с селедками под шубой восхитительно пьются белые крымские шедевры с ароматом степных трав и цветов. К закускам идет розовое — холодное, цвета девичьего румянца, сделанное на Кубани. А уж от произведенных что в Крыму, что на Ставрополье шампанских вин не откажутся ни трезвенники, ни язвенники.Разрушая собственным трудом придуманные на авось легенды западных маркетологов, поставляя на полки магазинов и в холодильные камеры общепита свои произведения и свои шедевры, мало кто сегодня делает для продвижения культуры потребления отечественного вина столько, сколько наши виноградари и виноделы. Мы — тем более накануне приближающихся зимних праздников — поддержим их рублем. Не забывая поднять при должной оказии бокал за их здоровье, успехи и трудолюбие!

https://ria.ru/20241108/vino-1982643386.html

https://ria.ru/20241108/vino-1982566397.html

https://ria.ru/20241107/vina-1982522715.html

https://ria.ru/20241102/grabar-1981465838.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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россия, ссср, федеральная таможенная служба (фтс россии), российская империя, аналитика