https://ria.ru/20241108/vina-1982715793.html

Россия резко нарастила экспорт отечественных вин

Россия резко нарастила экспорт отечественных вин - РИА Новости, 08.11.2024

Россия резко нарастила экспорт отечественных вин

С января по октябрь экспорт российских вин вырос на 20 процентов, с 1,4 до 1,68 тысячи тонн, следует из презентации, представленной начальником главного... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:19

2024-11-08T16:19

2024-11-08T17:00

россия

грузия

италия

дмитрий патрушев

алексей сазанов

федеральная таможенная служба (фтс россии)

экономика

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. С января по октябрь экспорт российских вин вырос на 20 процентов, с 1,4 до 1,68 тысячи тонн, следует из презентации, представленной начальником главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС Максимом Чморой на Российском винодельческом форуме."Если мы говорим об экспорте товаров, то здесь, во-первых, мы увидели 20-процентный рост и очень серьезное изменение по составу стран", — сказал он. Так, лидером среди покупателей российского вина стал Китай — туда отправляется почти половина (48 процентов) экспортируемой продукции. Второе место занимает Турция, затем идут Абхазия, Латвия и Израиль.Что касается импорта, то он за десять месяцев сократился на треть (33 процента) — с 532,4 до 357,7 тысячи тонн."Все страны, которые мы относим к недружественным, — они потеряли разное количество процентов, но все, по сути, эти проценты, можно сказать, что в этой пятерке приобрела Грузия. То есть, если я смотрю прошлый год, доля Грузии была 17 процентов, сейчас она составляет 25 процентов", — добавил Чмора.По его словам, снижение объемов импорта происходит на фоне эффективной работы пошлин на вино из недружественных стран. Тем не менее, отметил Чмора, значительное повышение пошлин, до 200 и более процентов, может привести к распространению нелегальных схем ввоза, с которыми таможенному ведомству будет бороться сложнее, чем при администрировании официальных поставок. Пятерка главных экспортеров вин в Россию за год не изменилась: это Италия, Грузия, Испания, Португалия и Франция. Накануне вице-премьер Дмитрий Патрушев предложил увеличить пошлину на вино из недружественных стран с нынешних 25 до 30-50 процентов. Но, подчеркнул он, правительство будет исходить из необходимой достаточности, чтобы эти меры не стали запретительными, а были источником денег для российского виноделия. Замминистра финансов Алексей Сазанов, комментируя эту идею, отметил, что такие резкие меры преждевременны.

https://ria.ru/20241108/vino-1982643386.html

https://ria.ru/20241107/fas-1982449794.html

россия

грузия

италия

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россия, грузия, италия, дмитрий патрушев, алексей сазанов, федеральная таможенная служба (фтс россии), экономика