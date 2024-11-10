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Ректора петербургского вуза арестовали по делу о незаконной миграции - РИА Новости, 10.11.2024
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15:29 10.11.2024 (обновлено: 16:23 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/rektor-1982933422.html
Ректора петербургского вуза арестовали по делу о незаконной миграции
Ректора петербургского вуза арестовали по делу о незаконной миграции - РИА Новости, 10.11.2024
Ректора петербургского вуза арестовали по делу о незаконной миграции
Ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александра Борзова арестовали по делу об организации незаконной миграции, сообщили РИА... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T15:29
2024-11-10T16:23
россия
происшествия
санкт-петербург
египет
сирия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александра Борзова арестовали по делу об организации незаконной миграции, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города. "Борзову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 5 января 2025 года", — говорится в заявлении.Ректору вменяют организацию незаконной миграции в составе группы. Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, по версии следствия, Борзов и еще несколько человек обеспечивали фиктивное приглашение иностранцев на учебу в институт, а также готовили документы на его продление.Речь идет о гражданах Египта, Сирии, Туркмении, а также арабских стран, которые на самом деле не обучались в образовательном учреждении, добавил он.
https://ria.ru/20241109/putin-1982874336.html
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россия, происшествия, санкт-петербург, египет, сирия, туркмения
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург, Египет, Сирия, Туркмения
Ректора петербургского вуза арестовали по делу о незаконной миграции

Ректора СПбРСИ заключили под стражу по делу об организации незаконной миграции

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Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александра Борзова арестовали по делу об организации незаконной миграции, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.
"Борзову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 5 января 2025 года", — говорится в заявлении.
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Ректору вменяют организацию незаконной миграции в составе группы.
Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, по версии следствия, Борзов и еще несколько человек обеспечивали фиктивное приглашение иностранцев на учебу в институт, а также готовили документы на его продление.
Речь идет о гражданах Египта, Сирии, Туркмении, а также арабских стран, которые на самом деле не обучались в образовательном учреждении, добавил он.
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