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ПВО сбила еще восемь беспилотников, летевших на Москву
ПВО сбила еще восемь беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 10.11.2024
ПВО сбила еще восемь беспилотников, летевших на Москву
Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T09:01
2024-11-10T09:01
2024-11-10T09:12
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее мэр сообщал о четырех сбитых беспилотниках, летевших на Москву."Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он.
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москва, коломна, сергей собянин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Коломна, Сергей Собянин, Безопасность
ПВО сбила еще восемь беспилотников, летевших на Москву
В Раменском, Домодедово и Коломне сбили еще восемь БПЛА, летевших на Москву