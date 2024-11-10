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ПВО сбила еще восемь беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 10.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:01 10.11.2024 (обновлено: 09:12 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/pvo-1982901650.html
ПВО сбила еще восемь беспилотников, летевших на Москву
ПВО сбила еще восемь беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 10.11.2024
ПВО сбила еще восемь беспилотников, летевших на Москву
Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T09:01
2024-11-10T09:12
специальная военная операция на украине
москва
коломна
сергей собянин
безопасность
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее мэр сообщал о четырех сбитых беспилотниках, летевших на Москву."Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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москва, коломна, сергей собянин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Коломна, Сергей Собянин, Безопасность
ПВО сбила еще восемь беспилотников, летевших на Москву

В Раменском, Домодедово и Коломне сбили еще восемь БПЛА, летевших на Москву

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Ранее мэр сообщал о четырех сбитых беспилотниках, летевших на Москву.
"Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваКоломнаСергей СобянинБезопасность
 
 
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