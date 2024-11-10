https://ria.ru/20241110/pvo-1982901650.html

ПВО сбила еще восемь беспилотников, летевших на Москву

ПВО сбила еще восемь беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 10.11.2024

ПВО сбила еще восемь беспилотников, летевших на Москву

Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T09:01

2024-11-10T09:01

2024-11-10T09:12

специальная военная операция на украине

москва

коломна

сергей собянин

безопасность

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее мэр сообщал о четырех сбитых беспилотниках, летевших на Москву."Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

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