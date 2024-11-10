Не только Таиланд. Где и за сколько россияне встретят Новый год в Азии
Эксперты: Таиланд — самая популярная страна для встречи Нового года в Азии
© iStock.com / WavebreakmediaДевушка с бенгальскими огнями на пляже
© iStock.com / Wavebreakmedia
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Зимние месяцы — идеальное время для поездки в азиатские страны, причем как в юго-восточном направлении, так и в южном — в Индию, Шри-Ланку. Там тепло, рядом океан, пальмы, необычные фрукты, традиции, запахи — именно так представляется отдых в экзотических странах. Куда россияне поедут на Новый год и сколько за это заплатят — в материале РИА Новости.
Популярный Таиланд
"Спрос на зимний отдых по всем азиатским направлениям за год заметно вырос", — рассказали в "Интуристе". Пляжный отдых — не единственная причина. Увеличивается интерес к экскурсионным, комбинированным турам, поездкам с целью шопинга.
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Новогодние каникулы в Азии за год подорожали как минимум на десять процентов, а есть предложения, увеличившиеся в цене на треть, подсчитали в АТОР.
Минимальная стоимость тура в регионе — от 230 тысяч рублей на двоих, отмечают аналитики. За эти деньги можно провести неделю в бюджетном отеле на китайском острове Хайнань. Но это не самое востребованное направление. Лидер спроса — Таиланд. У туроператоров, продающих путевки в азиатские страны, от 50 до 90 процентов бронирований — именно в эту страну, поясняют в АТОР.
Зимние месяцы там — высокий сезон: дожди заканчиваются, море становится спокойным. Новый год в королевстве празднуют почти с таким же размахом, как в России. Отели предлагают праздничные ужины и развлекательные программы для всей семьи.
© Фото : Александр АндреевТаиланд
© Фото : Александр Андреев
Таиланд
Прямые рейсы из России есть в Бангкок и на Пхукет. "Авиасообщение еще не восстановилось в полной мере, и дефицит авиабилетов ощущается во многих аэропортах вылета, однако россияне постепенно распробовали транзитные перелеты по выгодным ценам от китайских и ближневосточных перевозчиков", — рассказывают в Space Travel.
Средний чек — 338 тысяч рублей, подсчитали в "Русском Экспрессе".
© Фото : Александр АндреевХрам Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
Храм Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
© Фото : Александр Андреев
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© Фото : Александр АндреевОтдыхающие на пляже, Таиланд
Отдыхающие на пляже, Таиланд
© Фото : Александр Андреев
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Храм Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
© Фото : Александр Андреев
2 из 4
Отдыхающие на пляже, Таиланд
© Фото : Александр Андреев
4 из 4
Правда, в Новый год туристы стремятся к комфорту — чаще обычного выбирают "пятерки" и качественные "четверки". Там средний чек — 185 тысяч рублей на персону, рассказали в Fun&Sun. Минимальная стоимость поездки на 12 дней с заездом 29 декабря, с перелетом чартером и проживанием в трехзвездочной гостинице — 355 тысяч рублей на двоих, добавили в компании. В пятизвездочном отеле — от 640 тысяч на двоих.
Куда лететь без пересадок на Новый год
Прямым рейсом из России можно попасть еще в несколько азиатских стран. Например, в Китай — Пекин, Шанхай, Санья, Хайкоу, а также во вьетнамский Хошимин, индонезийский Денпасар, в Индию — Дели, Гоа, перечисляют в "Русском экспрессе". Без стыковок есть рейсы на Шри-Ланку. "Прямой перелет — главный фактор популярности направления. Если появляются прямые рейсы в страну, спрос на туры в нее резко возрастает", — поясняют в Space Travel.
Новогодние каникулы в Поднебесной у большинства туркомпаний — на втором-третьем месте по востребованности. Есть спрос и на пляжный Хайнань, и на экскурсионные туры по материковому Китаю.
На тропический остров можно добраться прямым рейсом "Аэрофлота" или Hainan Airlines. Виз нет, развита курортная инфраструктура, цены относительно доступны, отмечают в Fun&Sun.
Поездка на 12 ночей с вылетом 23 декабря, проживанием в "четверке" с завтраками — от 307 тысяч рублей на двоих, подсчитали в компании. За десятидневный отдых на тех же условиях придется отдать от 220 тысяч рублей на двоих, добавляют в "Русском Экспрессе".
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За год спрос на зимние каникулы на острове, долго время именовавшемся Цейлоном, вырос в четыре с половиной раза, рассказывают в Fun&Sun. В основном туда едут за пляжным отдыхом, но растет число двухнедельных комбинированных туров, когда пару дней путешественники проводят в столице.
Россияне бронируют отели всех категорий, главное — поближе к океану. Средний чек — 200 тысяч рублей на персону. Но можно найти десятидневный тур с перелетом через Дубай и проживанием в трехзвездочной гостинице с завтраками за 364 тысячи рублей на двоих, добавляют в Space Travel.
© Pixabay / the_darker_knightДевушка на пляже. Гоа, Индия
© Pixabay / the_darker_knight
Девушка на пляже. Гоа, Индия
Уже в ноябре в индийский штат Гоа из России полетят чартеры, напоминают в "Интуристе". Причем рейсы заявлены не только из столицы, но и из Казани, Уфы, Перми и Екатеринбурга. Десятидневный отдых в "четверке" с завтраком в новогодние праздники обойдется минимум в 270 тысяч рублей на двоих, подсчитали в АТОР. Придется сделать пересадку в Дели.
Прямой рейс "Аэрофлота" повысит стоимость каникул до 425 тысяч рублей.
Бали и Вьетнам
После открытия прямого авиасообщения с Бали интерес к зимнему отдыху на острове увеличился в три раза, рассказывают в Fun&Sun. Кроме того, росту турпотока способствовал отложенный спрос во время пандемии.
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Туда летят не только любители загорать и купаться в океане, но и серферы, путешественники, желающие увидеть нетронутые джунгли и познакомиться с балийской культурой.
Десятидневный отдых в "трешке" с перелетом "Аэрофлотом" или Emirates — от 530 тысяч рублей на двоих. Если добираться на остров со стыковкой в Китае, то можно уложиться в 350 тысяч рублей на двоих, уточняют в Pac Group.
Также через Китай дешевле всего лететь во Вьетнам, говорят в АТОР. Например, можно купить билет авиаперевозчика China Sichuan Airlines, выполняющего рейсы в Нячанг со стыковкой в Чэнду. "Аэрофлот" летает в Хошимин.
После открытия прямого авиасообщения спрос на новогодние туры во Вьетнам за год вырос в пять раз, говорят в Fun&Sun. Десятидневные каникулы с проживанием в трехзвездочном отеле стоят от 334 тысяч рублей на двоих.
Есть спрос на зимние каникулы в Сингапуре, Японии, Южной Корее, перечисляют в Pac Group. Востребована Малайзия, но сейчас уже остались только туры с дорогим авиаперелетом: десять дней в этой стране стоят около миллиона рублей на двоих, отмечают в Space Travel. Еще три недели назад можно было найти путевки в два раза дешевле.
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