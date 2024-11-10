Рейтинг@Mail.ru
Не только Таиланд. Где и за сколько россияне встретят Новый год в Азии - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 10.11.2024 (обновлено: 08:04 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/puteshestviya-1982764063.html
Не только Таиланд. Где и за сколько россияне встретят Новый год в Азии
Не только Таиланд. Где и за сколько россияне встретят Новый год в Азии - РИА Новости, 10.11.2024
Не только Таиланд. Где и за сколько россияне встретят Новый год в Азии
Зимние месяцы — идеальное время для поездки в азиатские страны, причем как в юго-восточном направлении, так и в южном — в Индию, Шри-Ланку. Там тепло, рядом... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T08:00
2024-11-10T08:04
туризм
туризм
новый год
азия
таиланд
вьетнам
шри-ланка
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982661272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de1495aa553407b11f3dd8d750278b20.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Зимние месяцы — идеальное время для поездки в азиатские страны, причем как в юго-восточном направлении, так и в южном — в Индию, Шри-Ланку. Там тепло, рядом океан, пальмы, необычные фрукты, традиции, запахи — именно так представляется отдых в экзотических странах. Куда россияне поедут на Новый год и сколько за это заплатят — в материале РИА Новости.Популярный Таиланд"Спрос на зимний отдых по всем азиатским направлениям за год заметно вырос", — рассказали в "Интуристе". Пляжный отдых — не единственная причина. Увеличивается интерес к экскурсионным, комбинированным турам, поездкам с целью шопинга.Новогодние каникулы в Азии за год подорожали как минимум на десять процентов, а есть предложения, увеличившиеся в цене на треть, подсчитали в АТОР.Минимальная стоимость тура в регионе — от 230 тысяч рублей на двоих, отмечают аналитики. За эти деньги можно провести неделю в бюджетном отеле на китайском острове Хайнань. Но это не самое востребованное направление. Лидер спроса — Таиланд. У туроператоров, продающих путевки в азиатские страны, от 50 до 90 процентов бронирований — именно в эту страну, поясняют в АТОР.Зимние месяцы там — высокий сезон: дожди заканчиваются, море становится спокойным. Новый год в королевстве празднуют почти с таким же размахом, как в России. Отели предлагают праздничные ужины и развлекательные программы для всей семьи.Прямые рейсы из России есть в Бангкок и на Пхукет. "Авиасообщение еще не восстановилось в полной мере, и дефицит авиабилетов ощущается во многих аэропортах вылета, однако россияне постепенно распробовали транзитные перелеты по выгодным ценам от китайских и ближневосточных перевозчиков", — рассказывают в Space Travel.Средний чек — 338 тысяч рублей, подсчитали в "Русском Экспрессе".Правда, в Новый год туристы стремятся к комфорту — чаще обычного выбирают "пятерки" и качественные "четверки". Там средний чек — 185 тысяч рублей на персону, рассказали в Fun&amp;Sun. Минимальная стоимость поездки на 12 дней с заездом 29 декабря, с перелетом чартером и проживанием в трехзвездочной гостинице — 355 тысяч рублей на двоих, добавили в компании. В пятизвездочном отеле — от 640 тысяч на двоих.Куда лететь без пересадок на Новый годПрямым рейсом из России можно попасть еще в несколько азиатских стран. Например, в Китай — Пекин, Шанхай, Санья, Хайкоу, а также во вьетнамский Хошимин, индонезийский Денпасар, в Индию — Дели, Гоа, перечисляют в "Русском экспрессе". Без стыковок есть рейсы на Шри-Ланку. "Прямой перелет — главный фактор популярности направления. Если появляются прямые рейсы в страну, спрос на туры в нее резко возрастает", — поясняют в Space Travel.Новогодние каникулы в Поднебесной у большинства туркомпаний — на втором-третьем месте по востребованности. Есть спрос и на пляжный Хайнань, и на экскурсионные туры по материковому Китаю.На тропический остров можно добраться прямым рейсом "Аэрофлота" или Hainan Airlines. Виз нет, развита курортная инфраструктура, цены относительно доступны, отмечают в Fun&amp;Sun.Поездка на 12 ночей с вылетом 23 декабря, проживанием в "четверке" с завтраками — от 307 тысяч рублей на двоих, подсчитали в компании. За десятидневный отдых на тех же условиях придется отдать от 220 тысяч рублей на двоих, добавляют в "Русском Экспрессе".Почему растет интерес к Южной АзииРоссияне давно распробовали зимний отдых в Шри-Ланке и Индии.За год спрос на зимние каникулы на острове, долго время именовавшемся Цейлоном, вырос в четыре с половиной раза, рассказывают в Fun&amp;Sun. В основном туда едут за пляжным отдыхом, но растет число двухнедельных комбинированных туров, когда пару дней путешественники проводят в столице.Россияне бронируют отели всех категорий, главное — поближе к океану. Средний чек — 200 тысяч рублей на персону. Но можно найти десятидневный тур с перелетом через Дубай и проживанием в трехзвездочной гостинице с завтраками за 364 тысячи рублей на двоих, добавляют в Space Travel.Уже в ноябре в индийский штат Гоа из России полетят чартеры, напоминают в "Интуристе". Причем рейсы заявлены не только из столицы, но и из Казани, Уфы, Перми и Екатеринбурга. Десятидневный отдых в "четверке" с завтраком в новогодние праздники обойдется минимум в 270 тысяч рублей на двоих, подсчитали в АТОР. Придется сделать пересадку в Дели.Прямой рейс "Аэрофлота" повысит стоимость каникул до 425 тысяч рублей.Бали и ВьетнамПосле открытия прямого авиасообщения с Бали интерес к зимнему отдыху на острове увеличился в три раза, рассказывают в Fun&amp;Sun. Кроме того, росту турпотока способствовал отложенный спрос во время пандемии.Туда летят не только любители загорать и купаться в океане, но и серферы, путешественники, желающие увидеть нетронутые джунгли и познакомиться с балийской культурой.Десятидневный отдых в "трешке" с перелетом "Аэрофлотом" или Emirates — от 530 тысяч рублей на двоих. Если добираться на остров со стыковкой в Китае, то можно уложиться в 350 тысяч рублей на двоих, уточняют в Pac Group.Также через Китай дешевле всего лететь во Вьетнам, говорят в АТОР. Например, можно купить билет авиаперевозчика China Sichuan Airlines, выполняющего рейсы в Нячанг со стыковкой в Чэнду. "Аэрофлот" летает в Хошимин.После открытия прямого авиасообщения спрос на новогодние туры во Вьетнам за год вырос в пять раз, говорят в Fun&amp;Sun. Десятидневные каникулы с проживанием в трехзвездочном отеле стоят от 334 тысяч рублей на двоих.Есть спрос на зимние каникулы в Сингапуре, Японии, Южной Корее, перечисляют в Pac Group. Востребована Малайзия, но сейчас уже остались только туры с дорогим авиаперелетом: десять дней в этой стране стоят около миллиона рублей на двоих, отмечают в Space Travel. Еще три недели назад можно было найти путевки в два раза дешевле.
https://ria.ru/20240902/tailand-1965048082.html
https://ria.ru/20231021/shri-lanka-1904179747.html
https://ria.ru/20240824/bali-1967651849.html
https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1889976059.html
азия
таиланд
вьетнам
шри-ланка
индия
китай
индонезия
бали
хайнань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982661272_333:102:2927:2048_1920x0_80_0_0_30cd64e24500507fcbca4ef132cad323.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новый год, азия, таиланд, вьетнам, шри-ланка, индия, китай, куда можно лететь, туристы, маршруты - туризм, авиабилеты, отели, гостиницы, индонезия, бали, хайнань
Туризм, Туризм, Новый год, Азия, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, Индия, Китай, куда можно лететь, туристы, Маршруты - Туризм, Авиабилеты, Отели, Гостиницы, Индонезия, Бали, Хайнань
Не только Таиланд. Где и за сколько россияне встретят Новый год в Азии

Эксперты: Таиланд — самая популярная страна для встречи Нового года в Азии

© iStock.com / WavebreakmediaДевушка с бенгальскими огнями на пляже
Девушка с бенгальскими огнями на пляже - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© iStock.com / Wavebreakmedia
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Зимние месяцы — идеальное время для поездки в азиатские страны, причем как в юго-восточном направлении, так и в южном — в Индию, Шри-Ланку. Там тепло, рядом океан, пальмы, необычные фрукты, традиции, запахи — именно так представляется отдых в экзотических странах. Куда россияне поедут на Новый год и сколько за это заплатят — в материале РИА Новости.

Популярный Таиланд

"Спрос на зимний отдых по всем азиатским направлениям за год заметно вырос", — рассказали в "Интуристе". Пляжный отдых — не единственная причина. Увеличивается интерес к экскурсионным, комбинированным турам, поездкам с целью шопинга.
Плавучий рынок в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Незнакомый Таиланд: таким вы еще его не видели
2 сентября, 08:00
Новогодние каникулы в Азии за год подорожали как минимум на десять процентов, а есть предложения, увеличившиеся в цене на треть, подсчитали в АТОР.
Минимальная стоимость тура в регионе — от 230 тысяч рублей на двоих, отмечают аналитики. За эти деньги можно провести неделю в бюджетном отеле на китайском острове Хайнань. Но это не самое востребованное направление. Лидер спроса — Таиланд. У туроператоров, продающих путевки в азиатские страны, от 50 до 90 процентов бронирований — именно в эту страну, поясняют в АТОР.
Зимние месяцы там — высокий сезон: дожди заканчиваются, море становится спокойным. Новый год в королевстве празднуют почти с таким же размахом, как в России. Отели предлагают праздничные ужины и развлекательные программы для всей семьи.
© Фото : Александр АндреевТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Александр Андреев
Таиланд
Прямые рейсы из России есть в Бангкок и на Пхукет. "Авиасообщение еще не восстановилось в полной мере, и дефицит авиабилетов ощущается во многих аэропортах вылета, однако россияне постепенно распробовали транзитные перелеты по выгодным ценам от китайских и ближневосточных перевозчиков", — рассказывают в Space Travel.
Средний чек — 338 тысяч рублей, подсчитали в "Русском Экспрессе".
© РИА Новости / Александр АндреевТуристы готовятся к снорклингу, Таиланд
Туристы готовятся к снорклингу, Таиланд
Туристы готовятся к снорклингу, Таиланд
© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 4
© Фото : Александр АндреевХрам Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
Храм Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
Храм Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
© Фото : Александр Андреев
2 из 4
© РИА Новости / Александр Андреев

Буддийский монах

Буддистский монах

Буддийский монах

© РИА Новости / Александр Андреев
3 из 4
© Фото : Александр АндреевОтдыхающие на пляже, Таиланд
Отдыхающие на пляже, Таиланд
Отдыхающие на пляже, Таиланд
© Фото : Александр Андреев
4 из 4
Туристы готовятся к снорклингу, Таиланд
© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 4
Храм Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
© Фото : Александр Андреев
2 из 4

Буддийский монах

© РИА Новости / Александр Андреев
3 из 4
Отдыхающие на пляже, Таиланд
© Фото : Александр Андреев
4 из 4
Правда, в Новый год туристы стремятся к комфорту — чаще обычного выбирают "пятерки" и качественные "четверки". Там средний чек — 185 тысяч рублей на персону, рассказали в Fun&Sun. Минимальная стоимость поездки на 12 дней с заездом 29 декабря, с перелетом чартером и проживанием в трехзвездочной гостинице — 355 тысяч рублей на двоих, добавили в компании. В пятизвездочном отеле — от 640 тысяч на двоих.

Куда лететь без пересадок на Новый год

Прямым рейсом из России можно попасть еще в несколько азиатских стран. Например, в Китай — Пекин, Шанхай, Санья, Хайкоу, а также во вьетнамский Хошимин, индонезийский Денпасар, в Индию — Дели, Гоа, перечисляют в "Русском экспрессе". Без стыковок есть рейсы на Шри-Ланку. "Прямой перелет — главный фактор популярности направления. Если появляются прямые рейсы в страну, спрос на туры в нее резко возрастает", — поясняют в Space Travel.
Новогодние каникулы в Поднебесной у большинства туркомпаний — на втором-третьем месте по востребованности. Есть спрос и на пляжный Хайнань, и на экскурсионные туры по материковому Китаю.
© РИА Новости / Ольга РаспоповаЯлунвань, пляж
Ялунвань, пляж - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Ольга Распопова
Ялунвань, пляж
На тропический остров можно добраться прямым рейсом "Аэрофлота" или Hainan Airlines. Виз нет, развита курортная инфраструктура, цены относительно доступны, отмечают в Fun&Sun.
Поездка на 12 ночей с вылетом 23 декабря, проживанием в "четверке" с завтраками — от 307 тысяч рублей на двоих, подсчитали в компании. За десятидневный отдых на тех же условиях придется отдать от 220 тысяч рублей на двоих, добавляют в "Русском Экспрессе".

Почему растет интерес к Южной Азии

Россияне давно распробовали зимний отдых в Шри-Ланке и Индии.
Женщины собирают чайные листья на плантации около города Хапутале, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Низкие цены, интересные экскурсии и много рейсов. Шри-Ланка — хит у россиян
21 октября 2023, 08:00
За год спрос на зимние каникулы на острове, долго время именовавшемся Цейлоном, вырос в четыре с половиной раза, рассказывают в Fun&Sun. В основном туда едут за пляжным отдыхом, но растет число двухнедельных комбинированных туров, когда пару дней путешественники проводят в столице.
Россияне бронируют отели всех категорий, главное — поближе к океану. Средний чек — 200 тысяч рублей на персону. Но можно найти десятидневный тур с перелетом через Дубай и проживанием в трехзвездочной гостинице с завтраками за 364 тысячи рублей на двоих, добавляют в Space Travel.
© Pixabay / the_darker_knightДевушка на пляже. Гоа, Индия
Девушка на пляже. Гоа, Индия - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Pixabay / the_darker_knight
Девушка на пляже. Гоа, Индия
Уже в ноябре в индийский штат Гоа из России полетят чартеры, напоминают в "Интуристе". Причем рейсы заявлены не только из столицы, но и из Казани, Уфы, Перми и Екатеринбурга. Десятидневный отдых в "четверке" с завтраком в новогодние праздники обойдется минимум в 270 тысяч рублей на двоих, подсчитали в АТОР. Придется сделать пересадку в Дели.
Прямой рейс "Аэрофлота" повысит стоимость каникул до 425 тысяч рублей.

Бали и Вьетнам

После открытия прямого авиасообщения с Бали интерес к зимнему отдыху на острове увеличился в три раза, рассказывают в Fun&Sun. Кроме того, росту турпотока способствовал отложенный спрос во время пандемии.
Рисовые террасы Тегаллаланг в центральной части Бали - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
На Бали — без пересадок. Где и как отдохнуть на тропическом острове
24 августа, 08:00
Туда летят не только любители загорать и купаться в океане, но и серферы, путешественники, желающие увидеть нетронутые джунгли и познакомиться с балийской культурой.
Десятидневный отдых в "трешке" с перелетом "Аэрофлотом" или Emirates — от 530 тысяч рублей на двоих. Если добираться на остров со стыковкой в Китае, то можно уложиться в 350 тысяч рублей на двоих, уточняют в Pac Group.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк

Серфинг у побережья острова Бали (пляж Кута)

Серфинг у побережья острова Бали

Серфинг у побережья острова Бали (пляж Кута)

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк

Пляж Кута на острове Бали

Пляж Кута на острове Бали

Пляж Кута на острове Бали

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
2 из 3
CC BY-SA 3.0 / TropicaLiving / Гора Батур
Гора Батур
Гора Батур
CC BY-SA 3.0 / TropicaLiving /
3 из 3

Серфинг у побережья острова Бали (пляж Кута)

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
1 из 3

Пляж Кута на острове Бали

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
2 из 3
Гора Батур
CC BY-SA 3.0 / TropicaLiving /
3 из 3
Также через Китай дешевле всего лететь во Вьетнам, говорят в АТОР. Например, можно купить билет авиаперевозчика China Sichuan Airlines, выполняющего рейсы в Нячанг со стыковкой в Чэнду. "Аэрофлот" летает в Хошимин.
После открытия прямого авиасообщения спрос на новогодние туры во Вьетнам за год вырос в пять раз, говорят в Fun&Sun. Десятидневные каникулы с проживанием в трехзвездочном отеле стоят от 334 тысяч рублей на двоих.
Есть спрос на зимние каникулы в Сингапуре, Японии, Южной Корее, перечисляют в Pac Group. Востребована Малайзия, но сейчас уже остались только туры с дорогим авиаперелетом: десять дней в этой стране стоят около миллиона рублей на двоих, отмечают в Space Travel. Еще три недели назад можно было найти путевки в два раза дешевле.
Люди готовятся к традиционному фестивалю в храмовом комплексе Понагар в Нячанге, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Отельеры из Таиланда, Вьетнама и с Бали рассказали, за что любят россиян
15 августа 2023, 05:07
 
ТуризмТуризмНовый годАзияТаиландВьетнамШри-ЛанкаИндияКитайкуда можно лететьтуристыМаршруты - ТуризмАвиабилетыОтелиГостиницыИндонезияБалиХайнань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала