https://ria.ru/20241110/puteshestviya-1982764063.html

Не только Таиланд. Где и за сколько россияне встретят Новый год в Азии

Не только Таиланд. Где и за сколько россияне встретят Новый год в Азии - РИА Новости, 10.11.2024

Не только Таиланд. Где и за сколько россияне встретят Новый год в Азии

Зимние месяцы — идеальное время для поездки в азиатские страны, причем как в юго-восточном направлении, так и в южном — в Индию, Шри-Ланку. Там тепло, рядом... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T08:00

2024-11-10T08:00

2024-11-10T08:04

туризм

туризм

новый год

азия

таиланд

вьетнам

шри-ланка

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982661272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de1495aa553407b11f3dd8d750278b20.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Зимние месяцы — идеальное время для поездки в азиатские страны, причем как в юго-восточном направлении, так и в южном — в Индию, Шри-Ланку. Там тепло, рядом океан, пальмы, необычные фрукты, традиции, запахи — именно так представляется отдых в экзотических странах. Куда россияне поедут на Новый год и сколько за это заплатят — в материале РИА Новости.Популярный Таиланд"Спрос на зимний отдых по всем азиатским направлениям за год заметно вырос", — рассказали в "Интуристе". Пляжный отдых — не единственная причина. Увеличивается интерес к экскурсионным, комбинированным турам, поездкам с целью шопинга.Новогодние каникулы в Азии за год подорожали как минимум на десять процентов, а есть предложения, увеличившиеся в цене на треть, подсчитали в АТОР.Минимальная стоимость тура в регионе — от 230 тысяч рублей на двоих, отмечают аналитики. За эти деньги можно провести неделю в бюджетном отеле на китайском острове Хайнань. Но это не самое востребованное направление. Лидер спроса — Таиланд. У туроператоров, продающих путевки в азиатские страны, от 50 до 90 процентов бронирований — именно в эту страну, поясняют в АТОР.Зимние месяцы там — высокий сезон: дожди заканчиваются, море становится спокойным. Новый год в королевстве празднуют почти с таким же размахом, как в России. Отели предлагают праздничные ужины и развлекательные программы для всей семьи.Прямые рейсы из России есть в Бангкок и на Пхукет. "Авиасообщение еще не восстановилось в полной мере, и дефицит авиабилетов ощущается во многих аэропортах вылета, однако россияне постепенно распробовали транзитные перелеты по выгодным ценам от китайских и ближневосточных перевозчиков", — рассказывают в Space Travel.Средний чек — 338 тысяч рублей, подсчитали в "Русском Экспрессе".Правда, в Новый год туристы стремятся к комфорту — чаще обычного выбирают "пятерки" и качественные "четверки". Там средний чек — 185 тысяч рублей на персону, рассказали в Fun&Sun. Минимальная стоимость поездки на 12 дней с заездом 29 декабря, с перелетом чартером и проживанием в трехзвездочной гостинице — 355 тысяч рублей на двоих, добавили в компании. В пятизвездочном отеле — от 640 тысяч на двоих.Куда лететь без пересадок на Новый годПрямым рейсом из России можно попасть еще в несколько азиатских стран. Например, в Китай — Пекин, Шанхай, Санья, Хайкоу, а также во вьетнамский Хошимин, индонезийский Денпасар, в Индию — Дели, Гоа, перечисляют в "Русском экспрессе". Без стыковок есть рейсы на Шри-Ланку. "Прямой перелет — главный фактор популярности направления. Если появляются прямые рейсы в страну, спрос на туры в нее резко возрастает", — поясняют в Space Travel.Новогодние каникулы в Поднебесной у большинства туркомпаний — на втором-третьем месте по востребованности. Есть спрос и на пляжный Хайнань, и на экскурсионные туры по материковому Китаю.На тропический остров можно добраться прямым рейсом "Аэрофлота" или Hainan Airlines. Виз нет, развита курортная инфраструктура, цены относительно доступны, отмечают в Fun&Sun.Поездка на 12 ночей с вылетом 23 декабря, проживанием в "четверке" с завтраками — от 307 тысяч рублей на двоих, подсчитали в компании. За десятидневный отдых на тех же условиях придется отдать от 220 тысяч рублей на двоих, добавляют в "Русском Экспрессе".Почему растет интерес к Южной АзииРоссияне давно распробовали зимний отдых в Шри-Ланке и Индии.За год спрос на зимние каникулы на острове, долго время именовавшемся Цейлоном, вырос в четыре с половиной раза, рассказывают в Fun&Sun. В основном туда едут за пляжным отдыхом, но растет число двухнедельных комбинированных туров, когда пару дней путешественники проводят в столице.Россияне бронируют отели всех категорий, главное — поближе к океану. Средний чек — 200 тысяч рублей на персону. Но можно найти десятидневный тур с перелетом через Дубай и проживанием в трехзвездочной гостинице с завтраками за 364 тысячи рублей на двоих, добавляют в Space Travel.Уже в ноябре в индийский штат Гоа из России полетят чартеры, напоминают в "Интуристе". Причем рейсы заявлены не только из столицы, но и из Казани, Уфы, Перми и Екатеринбурга. Десятидневный отдых в "четверке" с завтраком в новогодние праздники обойдется минимум в 270 тысяч рублей на двоих, подсчитали в АТОР. Придется сделать пересадку в Дели.Прямой рейс "Аэрофлота" повысит стоимость каникул до 425 тысяч рублей.Бали и ВьетнамПосле открытия прямого авиасообщения с Бали интерес к зимнему отдыху на острове увеличился в три раза, рассказывают в Fun&Sun. Кроме того, росту турпотока способствовал отложенный спрос во время пандемии.Туда летят не только любители загорать и купаться в океане, но и серферы, путешественники, желающие увидеть нетронутые джунгли и познакомиться с балийской культурой.Десятидневный отдых в "трешке" с перелетом "Аэрофлотом" или Emirates — от 530 тысяч рублей на двоих. Если добираться на остров со стыковкой в Китае, то можно уложиться в 350 тысяч рублей на двоих, уточняют в Pac Group.Также через Китай дешевле всего лететь во Вьетнам, говорят в АТОР. Например, можно купить билет авиаперевозчика China Sichuan Airlines, выполняющего рейсы в Нячанг со стыковкой в Чэнду. "Аэрофлот" летает в Хошимин.После открытия прямого авиасообщения спрос на новогодние туры во Вьетнам за год вырос в пять раз, говорят в Fun&Sun. Десятидневные каникулы с проживанием в трехзвездочном отеле стоят от 334 тысяч рублей на двоих.Есть спрос на зимние каникулы в Сингапуре, Японии, Южной Корее, перечисляют в Pac Group. Востребована Малайзия, но сейчас уже остались только туры с дорогим авиаперелетом: десять дней в этой стране стоят около миллиона рублей на двоих, отмечают в Space Travel. Еще три недели назад можно было найти путевки в два раза дешевле.

https://ria.ru/20240902/tailand-1965048082.html

https://ria.ru/20231021/shri-lanka-1904179747.html

https://ria.ru/20240824/bali-1967651849.html

https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1889976059.html

азия

таиланд

вьетнам

шри-ланка

индия

китай

индонезия

бали

хайнань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новый год, азия, таиланд, вьетнам, шри-ланка, индия, китай, куда можно лететь, туристы, маршруты - туризм, авиабилеты, отели, гостиницы, индонезия, бали, хайнань