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"Попытаются нейтрализовать". Пушков призвал Трампа избежать главной ошибки - РИА Новости, 10.11.2024
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00:23 10.11.2024 (обновлено: 01:26 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/pushkov-1982881892.html
"Попытаются нейтрализовать". Пушков призвал Трампа избежать главной ошибки
"Попытаются нейтрализовать". Пушков призвал Трампа избежать главной ошибки - РИА Новости, 10.11.2024
"Попытаются нейтрализовать". Пушков призвал Трампа избежать главной ошибки
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп во время второго срока рискует вновь попасть в так называемое вашингтонское болото, написал глава комиссии... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T00:23
2024-11-10T01:26
в мире
сша
россия
дональд трамп
алексей пушков
совет федерации рф
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп во время второго срока рискует вновь попасть в так называемое вашингтонское болото, написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Главное с Трампом не его пресловутая "непредсказуемость", по большей части придуманная, а то, что "вашингтонское болото", которое он обещал осушить еще в 2016-ом, но так и не осушил, постарается облепить его со всех сторон своими лешими да кикиморами, чтобы связать по рукам и ногам", — выразил мнение сенатор.По словам Пушкова, огромное влияние на республиканца будет оказывать его будущая команда, в которую вряд ли попадут такие лояльные персоны, как Талси Габбард, Такер Карлсон и Илон Маск.Он отметил, что вероятное окружение Трампа будет состоять из более опытных политиков-республиканцев, включая сторонников жесткой антироссийской линии Марко Рубио и Майка Помпео, находившимся посту Госсекретаря в первый срок Трампа."Эта публика, если получит соответствующие должности, начнет обрабатывать Трампа в духе "вашингтонского консенсуса" и насчет Украины, и насчет России. Мол, вот это сделать нельзя, и вот это рискованно &lt;...&gt; А там и союзнички подтянутся — Рютте (генсек НАТО — Прим. ред.), фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии — Прим. ред.) , Дуда (президент Польши — Прим. ред.) и прочие, чтобы попытаться нейтрализовать опасные для них подходы Трампа и хотя бы частично развернуть в свою сторону", — добавил Пушков.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982863533.html
https://ria.ru/20241109/zelenskij-1982845811.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Выборы президента США — 2024
"Попытаются нейтрализовать". Пушков призвал Трампа избежать главной ошибки

Пушков: на посту президента Трамп может попасть в "вашингтонское болото"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп во время второго срока рискует вновь попасть в так называемое вашингтонское болото, написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Главное с Трампом не его пресловутая "непредсказуемость", по большей части придуманная, а то, что "вашингтонское болото", которое он обещал осушить еще в 2016-ом, но так и не осушил, постарается облепить его со всех сторон своими лешими да кикиморами, чтобы связать по рукам и ногам", — выразил мнение сенатор.
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По словам Пушкова, огромное влияние на республиканца будет оказывать его будущая команда, в которую вряд ли попадут такие лояльные персоны, как Талси Габбард, Такер Карлсон и Илон Маск.
Он отметил, что вероятное окружение Трампа будет состоять из более опытных политиков-республиканцев, включая сторонников жесткой антироссийской линии Марко Рубио и Майка Помпео, находившимся посту Госсекретаря в первый срок Трампа.
"Эта публика, если получит соответствующие должности, начнет обрабатывать Трампа в духе "вашингтонского консенсуса" и насчет Украины, и насчет России. Мол, вот это сделать нельзя, и вот это рискованно <...> А там и союзнички подтянутся — Рютте (генсек НАТО — Прим. ред.), фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии — Прим. ред.) , Дуда (президент Польши — Прим. ред.) и прочие, чтобы попытаться нейтрализовать опасные для них подходы Трампа и хотя бы частично развернуть в свою сторону", — добавил Пушков.
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Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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