https://ria.ru/20241110/peskov-1982932584.html

Песков объяснил, почему не всегда зимой надевает шапку

Песков объяснил, почему не всегда зимой надевает шапку - РИА Новости, 10.11.2024

Песков объяснил, почему не всегда зимой надевает шапку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему не всегда надевает шапку во время мероприятий в зимнее время, отметив, что на улице подолгу он не... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T15:13

2024-11-10T15:13

2024-11-10T15:14

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему не всегда надевает шапку во время мероприятий в зимнее время, отметив, что на улице подолгу он не находится. Его комментарий размещен в Telegram-канале Павла Зарубина.Песков присутствовал на мероприятиях с участием президента РФ Владимира Путина в честь Дня народного единства в Москве. Во время возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому шел снег и дул сильный ветер. "На самом деле мы подолгу-то на улице не стоим, иногда бывает, но это редкие случаи, ну а так буквально 15-20 минут можно перетерпеть", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему он находился на улице без шапки. Пресс-секретарь главы государства уточнил, что иногда всё-таки надевает шапку, когда на улице очень холодно. "А потом ее теряешь, если ее берешь с собой", - добавил Песков. СМИ и политические деятели регулярно обращают внимание на то, что президент России Владимир Путин участвует в мероприятиях в зимнее время без шапки. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с Путиным в декабре 2023 года признался, что выпорол бы того, кто позволил президенту выйти на мороз без шапки. Он заметил, что Путин был без шапки на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III", которая прошла 11 декабря в Северодвинске. Во время церемонии Путин выступал на улице без головного убора в минус 15 градусов. Глава государства тогда с улыбкой ответил, что принимает это замечание на свой счет.

https://ria.ru/20231215/shapka-1916126414.html

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россия, москва, северодвинск, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, политика