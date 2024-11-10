https://ria.ru/20241110/nato-1982922118.html

В США рассказали, что ждет НАТО в случае сотрудничества Трампа с Путиным

В США рассказали, что ждет НАТО в случае сотрудничества Трампа с Путиным - РИА Новости, 10.11.2024

В США рассказали, что ждет НАТО в случае сотрудничества Трампа с Путиным

НАТО и систему безопасности Запада ждет "мрачное" будущее в случае, если Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, будет сотрудничать с президентом... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T13:29

2024-11-10T13:29

2024-11-10T13:31

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. НАТО и систему безопасности Запада ждет "мрачное" будущее в случае, если Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, будет сотрудничать с президентом России Владимиром Путиным в рамках разрешения украинского конфликта, пишет колумнист агентства Bloomberg Макс Гастингс. "Европа готовится к новой жизни на еще большей дистанции от США, чем когда-либо с ...1941 года. Общая картина ясна: если избранный президент Дональд Трамп сдержит свое обещание работать с (президентом России - ред.) Владимиром Путиным, чтобы решить украинский вопрос, будущее НАТО и западной коллективной безопасности будет унылым", - пишет Гастингс. Колумнист предполагает, что президент США Джо Байден окажется последним главой Белого дома, считавшим, что безопасность Европы входила в число "жизненно важных" интересов Соединенных Штатов. "Стратегическое противостояние с Китаем будет доминировать в политике Вашингтона в ближайшие годы", - полагает автор. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа якобы предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. WSJ не уточнило, кто именно будет поддерживать безопасность в демилитаризованной зоне, однако один из собеседников издания исключил, что это могут быть американские военные или миротворцы ООН. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html

https://ria.ru/20241109/trump-1982486612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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