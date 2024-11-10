https://ria.ru/20241110/mvd-1982881145.html
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.11.2024
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником, отметив их мужество, веру в силу закона и справедливости. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T00:08
2024-11-10T00:08
2024-11-10T00:13
общество
россия
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982844347_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d463d75db6b015471d5945c5b8bea6b.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником, отметив их мужество, веру в силу закона и справедливости. "Уважаемые товарищи, дорогие ветераны. Поздравляю вас с днем сотрудника органов внутренних дел", — сказал Путин в своем видеообращении по случаю праздника. Глава государства отметил, что в этот день чествуют настоящих профессионалов, для которых служение народу, обеспечение порядка в обществе, защита прав и безопасности граждан стало делом жизни. "Во все времена лучшие сотрудники МВД отличались мужеством, принципиальностью, твердой верой в силу закона и справедливости, воспитывали новые поколения на традициях чести, патриотизма, верности долгу", — добавил президент.
https://ria.ru/20241108/mvd-1982619450.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982844347_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e9aa9bb94bb422a367f71d32b6df9eb0.jpg
"Верю в ваш профессионализм". Поздравление Путина с днем сотрудника органов внутренних дел
"Верю в ваш профессионализм". Поздравление Путина с днем сотрудника органов внутренних дел
2024-11-10T00:08
true
PT3M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), праздники
Общество, Россия, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Праздники
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником, отметив их мужество, веру в силу закона и справедливости.
"Уважаемые товарищи, дорогие ветераны. Поздравляю вас с днем сотрудника органов внутренних дел", — сказал Путин в своем видеообращении по случаю праздника.
Глава государства отметил, что в этот день чествуют настоящих профессионалов, для которых служение народу, обеспечение порядка в обществе, защита прав и безопасности граждан стало делом жизни.
"Во все времена лучшие сотрудники МВД отличались мужеством, принципиальностью, твердой верой в силу закона и справедливости, воспитывали новые поколения на традициях чести, патриотизма, верности долгу", — добавил президент.