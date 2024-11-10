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Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.11.2024
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00:08 10.11.2024 (обновлено: 00:13 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/mvd-1982881145.html
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.11.2024
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником, отметив их мужество, веру в силу закона и справедливости. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T00:08
2024-11-10T00:13
общество
россия
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
праздники
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником, отметив их мужество, веру в силу закона и справедливости. "Уважаемые товарищи, дорогие ветераны. Поздравляю вас с днем сотрудника органов внутренних дел", — сказал Путин в своем видеообращении по случаю праздника. Глава государства отметил, что в этот день чествуют настоящих профессионалов, для которых служение народу, обеспечение порядка в обществе, защита прав и безопасности граждан стало делом жизни. "Во все времена лучшие сотрудники МВД отличались мужеством, принципиальностью, твердой верой в силу закона и справедливости, воспитывали новые поколения на традициях чести, патриотизма, верности долгу", — добавил президент.
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"Верю в ваш профессионализм". Поздравление Путина с днем сотрудника органов внутренних дел
"Верю в ваш профессионализм". Поздравление Путина с днем сотрудника органов внутренних дел
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общество, россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), праздники
Общество, Россия, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Праздники
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником, отметив их мужество, веру в силу закона и справедливости.
"Уважаемые товарищи, дорогие ветераны. Поздравляю вас с днем сотрудника органов внутренних дел", — сказал Путин в своем видеообращении по случаю праздника.
Глава государства отметил, что в этот день чествуют настоящих профессионалов, для которых служение народу, обеспечение порядка в обществе, защита прав и безопасности граждан стало делом жизни.
"Во все времена лучшие сотрудники МВД отличались мужеством, принципиальностью, твердой верой в силу закона и справедливости, воспитывали новые поколения на традициях чести, патриотизма, верности долгу", — добавил президент.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Праздники
 
 
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