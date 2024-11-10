https://ria.ru/20241110/mvd-1982881145.html

Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.11.2024

Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником, отметив их мужество, веру в силу закона и справедливости. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T00:08

2024-11-10T00:08

2024-11-10T00:13

общество

россия

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

праздники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982844347_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d463d75db6b015471d5945c5b8bea6b.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником, отметив их мужество, веру в силу закона и справедливости. "Уважаемые товарищи, дорогие ветераны. Поздравляю вас с днем сотрудника органов внутренних дел", — сказал Путин в своем видеообращении по случаю праздника. Глава государства отметил, что в этот день чествуют настоящих профессионалов, для которых служение народу, обеспечение порядка в обществе, защита прав и безопасности граждан стало делом жизни. "Во все времена лучшие сотрудники МВД отличались мужеством, принципиальностью, твердой верой в силу закона и справедливости, воспитывали новые поколения на традициях чести, патриотизма, верности долгу", — добавил президент.

https://ria.ru/20241108/mvd-1982619450.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Верю в ваш профессионализм". Поздравление Путина с днем сотрудника органов внутренних дел "Верю в ваш профессионализм". Поздравление Путина с днем сотрудника органов внутренних дел 2024-11-10T00:08 true PT3M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), праздники