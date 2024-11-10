https://ria.ru/20241110/metro-1982958189.html
В Дептрансе опровергли сообщения о сбоях в Московском метро
В Дептрансе опровергли сообщения о сбоях в Московском метро - РИА Новости, 10.11.2024
В Дептрансе опровергли сообщения о сбоях в Московском метро
Все станции и линии Московского метрополитена работают штатно на фоне сообщений о сбое, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T18:31
2024-11-10T18:31
2024-11-10T18:31
московский метрополитен
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Все станции и линии Московского метрополитена работают штатно на фоне сообщений о сбое, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. Ранее в Telegram-каналах распространились сообщения, что на станции метро "Севастопольская" произошел сбой после задымления в вагоне. "Все станции и линии метрополитена работают в штатном режиме", - говорится в сообщении. При этом в своем сообщении дептранс не подтвердил и не опроверг информацию о сбое. В свою очередь комментарий по поводу данной информации в пресс-службе Московского метрополитена РИА Новости пока не удалось получить.
https://ria.ru/20241105/metro-1981868083.html
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московский метрополитен, москва, департамент транспорта г. москвы, россия, общество
Московский метрополитен, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Россия, Общество
В Дептрансе опровергли сообщения о сбоях в Московском метро
Дептранс Москвы: все станции и линии Московского метро работают штатно