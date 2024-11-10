https://ria.ru/20241110/mask-1982897642.html

"Хорошая мысль". Маск оценил любопытную идею против фон дер Ляйен

"Хорошая мысль". Маск оценил любопытную идею против фон дер Ляйен - РИА Новости, 10.11.2024

"Хорошая мысль". Маск оценил любопытную идею против фон дер Ляйен

Американский миллиардер Илон Маск согласился с идеей евродепутата от Кипра Фидиаса Панайоту о более прозрачной процедуре избрания главы Еврокомисии, пост... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T07:55

2024-11-10T07:55

2024-11-10T17:44

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск согласился с идеей евродепутата от Кипра Фидиаса Панайоту о более прозрачной процедуре избрания главы Еврокомисии, пост которой сейчас занимает Урсула фон дер Ляйен. Он прокомментировал видео парламентария в социальной сети X."(Главу Еврокомиссии. — Прим. ред.) Урсулу фон дер Ляйен надо избрать другим способом. Как-то более демократически. <...> Вы выбрали нас как членов Европарламента, так дайте нам решать", — заявил европарламентарий.Панайоту предложил положить конец текущей процедуре выборов главы Еврокомиссии, когда парламент лишь утверждает кандидатуру, выбранную главами стран — членов ЕС. В таком случае выборы происходят фактически за закрытыми дверями с разного рода теневыми сделками. Само утверждение кандидата Европарламентом также заключается в тайных переговорах с крупнейшими партиями до тех пор, пока они не согласятся, подчеркнул Панайоту. Взамен депутат предлагает, например, позволить парламентариям самим избираться в качестве главы ЕК."Фидиас предлагает хорошую мысль", — написал Маск.Назначение главы исполнительной власти Евросоюза проходит в два этапа. Изначально кандидатуру главы ЕК избирает Евросовет, состоящий из глав правительств стран ЕС. Затем предложенного кандидата должен утвердить Европарламент, при этом для положительного решения достаточно простого большинства депутатов. Однако утверждение главы ЕК считается во многом церемониальной практикой, поскольку парламент еще никогда не отклонял кандидатуру Евросовета.Урсула фон дер Ляйен переизбралась на пост председателя Еврокомиссии в июле. После этого европейские СМИ начали заявлять о беспрецедентной власти главы ЕК, фактически игнорирующей мнение Европарламента и даже некоторых глав стран ЕС.

https://ria.ru/20241101/voyna-1981262478.html

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в мире, кипр, илон маск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, евросоюз