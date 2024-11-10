https://ria.ru/20241110/luna-1982909068.html

Глава Курчатовского института рассказал, кто первым освоит Луну

Глава Курчатовского института рассказал, кто первым освоит Луну - РИА Новости, 10.11.2024

Глава Курчатовского института рассказал, кто первым освоит Луну

Первой Луну освоит та страна, которая сможет обеспечить там добычу энергии, рассказал в интервью РИА Новости физик, президент Национального исследовательского... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T10:41

2024-11-10T10:41

2024-11-10T16:27

наука

космос - риа наука

луна

земля

россия

михаил ковальчук

курчатовский институт

мгту имени баумана

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Первой Луну освоит та страна, которая сможет обеспечить там добычу энергии, рассказал в интервью РИА Новости физик, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. "Луну первым освоит тот, у кого будет для этого энергия, кто создаст там энергетическую установку. В результате многолетних исследований нами разработана основа энергетических установок для Луны и других космических тел и прототипы принципиально новых космических двигателей", — сказал он. Российские ученые из МГТУ имени Баумана и Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (входит в Курчатовский институт) предложили гибридную энергоустановку для базы на Луне в прошлом году. Ядерный реактор, который будет источником тепловой энергии, должен иметь высокую надежность, автономность и естественную безопасность. Облик реактора ученые сформировали с учетом задела в области быстрых жидкометаллических реакторов и собираются использовать в нем уже проверенные технические решения. Планируется, что сама установка, работающая по циклу Стирлинга, будет скомпонована по модульному принципу, чтобы единичный отказ одного агрегата не приводил к отказу системы в целом. Передача тепла будет происходить за счет высокотемпературных тепловых труб. Электрическая мощность установки должна составить 50 киловатт.

https://ria.ru/20240102/luna-1918143146.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, луна, земля, россия, михаил ковальчук, курчатовский институт, мгту имени баумана