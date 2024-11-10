Глава Курчатовского института рассказал, кто первым освоит Луну
Ковальчук: Луну первой освоит страна, сумевшая обеспечить на ней добычу энергии
Самолет в небе на фоне Луны. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Первой Луну освоит та страна, которая сможет обеспечить там добычу энергии, рассказал в интервью РИА Новости физик, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
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"Луну первым освоит тот, у кого будет для этого энергия, кто создаст там энергетическую установку. В результате многолетних исследований нами разработана основа энергетических установок для Луны и других космических тел и прототипы принципиально новых космических двигателей", — сказал он.
История исследования Луны
2 января, 05:40
Российские ученые из МГТУ имени Баумана и Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (входит в Курчатовский институт) предложили гибридную энергоустановку для базы на Луне в прошлом году. Ядерный реактор, который будет источником тепловой энергии, должен иметь высокую надежность, автономность и естественную безопасность. Облик реактора ученые сформировали с учетом задела в области быстрых жидкометаллических реакторов и собираются использовать в нем уже проверенные технические решения.
Планируется, что сама установка, работающая по циклу Стирлинга, будет скомпонована по модульному принципу, чтобы единичный отказ одного агрегата не приводил к отказу системы в целом. Передача тепла будет происходить за счет высокотемпературных тепловых труб. Электрическая мощность установки должна составить 50 киловатт.
Цикл Стирлинга подразумевает работу тепловой машины, в которой, помимо нагревателя и холодильника, есть и регенератор, на определенных этапах отводящий или отдающий тепло рабочему телу. Используется в том числе в воздухонезависимых силовых установках подводных лодок.