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Глава Курчатовского института рассказал, кто первым освоит Луну - РИА Новости, 10.11.2024
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Наука
 
10:41 10.11.2024 (обновлено: 16:27 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/luna-1982909068.html
Глава Курчатовского института рассказал, кто первым освоит Луну
Глава Курчатовского института рассказал, кто первым освоит Луну - РИА Новости, 10.11.2024
Глава Курчатовского института рассказал, кто первым освоит Луну
Первой Луну освоит та страна, которая сможет обеспечить там добычу энергии, рассказал в интервью РИА Новости физик, президент Национального исследовательского... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T10:41
2024-11-10T16:27
наука
космос - риа наука
луна
земля
россия
михаил ковальчук
курчатовский институт
мгту имени баумана
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Первой Луну освоит та страна, которая сможет обеспечить там добычу энергии, рассказал в интервью РИА Новости физик, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. "Луну первым освоит тот, у кого будет для этого энергия, кто создаст там энергетическую установку. В результате многолетних исследований нами разработана основа энергетических установок для Луны и других космических тел и прототипы принципиально новых космических двигателей", — сказал он. Российские ученые из МГТУ имени Баумана и Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (входит в Курчатовский институт) предложили гибридную энергоустановку для базы на Луне в прошлом году. Ядерный реактор, который будет источником тепловой энергии, должен иметь высокую надежность, автономность и естественную безопасность. Облик реактора ученые сформировали с учетом задела в области быстрых жидкометаллических реакторов и собираются использовать в нем уже проверенные технические решения. Планируется, что сама установка, работающая по циклу Стирлинга, будет скомпонована по модульному принципу, чтобы единичный отказ одного агрегата не приводил к отказу системы в целом. Передача тепла будет происходить за счет высокотемпературных тепловых труб. Электрическая мощность установки должна составить 50 киловатт.
https://ria.ru/20240102/luna-1918143146.html
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космос - риа наука, луна, земля, россия, михаил ковальчук, курчатовский институт, мгту имени баумана
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Земля, Россия, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, МГТУ имени Баумана
Глава Курчатовского института рассказал, кто первым освоит Луну

Ковальчук: Луну первой освоит страна, сумевшая обеспечить на ней добычу энергии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в небе на фоне Луны
Самолет в небе на фоне Луны - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Первой Луну освоит та страна, которая сможет обеспечить там добычу энергии, рассказал в интервью РИА Новости физик, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
«
"Луну первым освоит тот, у кого будет для этого энергия, кто создаст там энергетическую установку. В результате многолетних исследований нами разработана основа энергетических установок для Луны и других космических тел и прототипы принципиально новых космических двигателей", — сказал он.
Луноход. Павильон Космос на Выставке достижений народного хозяйства СССР - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
История исследования Луны
2 января, 05:40
Российские ученые из МГТУ имени Баумана и Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (входит в Курчатовский институт) предложили гибридную энергоустановку для базы на Луне в прошлом году. Ядерный реактор, который будет источником тепловой энергии, должен иметь высокую надежность, автономность и естественную безопасность. Облик реактора ученые сформировали с учетом задела в области быстрых жидкометаллических реакторов и собираются использовать в нем уже проверенные технические решения.
Планируется, что сама установка, работающая по циклу Стирлинга, будет скомпонована по модульному принципу, чтобы единичный отказ одного агрегата не приводил к отказу системы в целом. Передача тепла будет происходить за счет высокотемпературных тепловых труб. Электрическая мощность установки должна составить 50 киловатт.

Цикл Стирлинга подразумевает работу тепловой машины, в которой, помимо нагревателя и холодильника, есть и регенератор, на определенных этапах отводящий или отдающий тепло рабочему телу. Используется в том числе в воздухонезависимых силовых установках подводных лодок.

Луна - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
СМИ: китайские ученые придумали способ по доставке ресурсов с Луны на Землю
18 августа, 05:51
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЛунаЗемляРоссияМихаил КовальчукКурчатовский институтМГТУ имени Баумана
 
 
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