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Россия удвоила поставки газа в Казахстан, достигнув исторического максимума - РИА Новости, 10.11.2024
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08:21 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/kazakhstan-1982899208.html
Россия удвоила поставки газа в Казахстан, достигнув исторического максимума
Россия удвоила поставки газа в Казахстан, достигнув исторического максимума - РИА Новости, 10.11.2024
Россия удвоила поставки газа в Казахстан, достигнув исторического максимума
Импорт Казахстаном российского газа за восемь месяцев этого года вырос вдвое - до максимума за всю историю торговли двух стран, подсчитало РИА Новости по данным РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T08:21
2024-11-10T08:21
экономика
казахстан
россия
москва
природный газ
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Импорт Казахстаном российского газа за восемь месяцев этого года вырос вдвое - до максимума за всю историю торговли двух стран, подсчитало РИА Новости по данным казахской статслужбы. Так, суммарно за январь-август 2024 года Казахстан импортировал из России природного газа на 353,4 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше, чем за такой же период годом ранее. При этом в этом году суммарные объемы импорта российского газа за восемь месяцев достигли максимальных значений за всю историю. Что касается других видов топлива, то в январе-августе Астана сократила покупки у Москвы нефтепродуктов в 2,5 раза - до 191,5 миллиона долларов. Импорт автомобильного бензина составил 587 тысяч долларов, а дизельного топлива - почти 9 миллионов. Кроме того Казахстан увеличил импорт российского кокса - на 15,4% до 103,5 миллиона долларов, а каменного угля - в 1,6 раза до 107,5 миллиона долларов.
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экономика, казахстан, россия, москва, природный газ
Экономика, Казахстан, Россия, Москва, Природный газ
Россия удвоила поставки газа в Казахстан, достигнув исторического максимума

Казахстан за восемь месяцев импортировал из России газа на 353,4 млн долларов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае
Запорный кран на компрессорной станции Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Импорт Казахстаном российского газа за восемь месяцев этого года вырос вдвое - до максимума за всю историю торговли двух стран, подсчитало РИА Новости по данным казахской статслужбы.
Так, суммарно за январь-август 2024 года Казахстан импортировал из России природного газа на 353,4 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше, чем за такой же период годом ранее. При этом в этом году суммарные объемы импорта российского газа за восемь месяцев достигли максимальных значений за всю историю.
Что касается других видов топлива, то в январе-августе Астана сократила покупки у Москвы нефтепродуктов в 2,5 раза - до 191,5 миллиона долларов. Импорт автомобильного бензина составил 587 тысяч долларов, а дизельного топлива - почти 9 миллионов.
Кроме того Казахстан увеличил импорт российского кокса - на 15,4% до 103,5 миллиона долларов, а каменного угля - в 1,6 раза до 107,5 миллиона долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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