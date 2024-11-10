https://ria.ru/20241110/kazakhstan-1982899208.html

Россия удвоила поставки газа в Казахстан, достигнув исторического максимума

Россия удвоила поставки газа в Казахстан, достигнув исторического максимума - РИА Новости, 10.11.2024

Россия удвоила поставки газа в Казахстан, достигнув исторического максимума

Импорт Казахстаном российского газа за восемь месяцев этого года вырос вдвое - до максимума за всю историю торговли двух стран, подсчитало РИА Новости по данным РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T08:21

2024-11-10T08:21

2024-11-10T08:21

экономика

казахстан

россия

москва

природный газ

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Импорт Казахстаном российского газа за восемь месяцев этого года вырос вдвое - до максимума за всю историю торговли двух стран, подсчитало РИА Новости по данным казахской статслужбы. Так, суммарно за январь-август 2024 года Казахстан импортировал из России природного газа на 353,4 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше, чем за такой же период годом ранее. При этом в этом году суммарные объемы импорта российского газа за восемь месяцев достигли максимальных значений за всю историю. Что касается других видов топлива, то в январе-августе Астана сократила покупки у Москвы нефтепродуктов в 2,5 раза - до 191,5 миллиона долларов. Импорт автомобильного бензина составил 587 тысяч долларов, а дизельного топлива - почти 9 миллионов. Кроме того Казахстан увеличил импорт российского кокса - на 15,4% до 103,5 миллиона долларов, а каменного угля - в 1,6 раза до 107,5 миллиона долларов.

https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html

казахстан

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, казахстан, россия, москва, природный газ