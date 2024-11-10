https://ria.ru/20241110/kadyrov-1982977230.html

Кадыров опроверг заявления о связи чеченцев с инцидентом в Узбекистане

Кадыров опроверг заявления о связи чеченцев с инцидентом в Узбекистане - РИА Новости, 10.11.2024

Кадыров опроверг заявления о связи чеченцев с инцидентом в Узбекистане

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "провокационным вбросом" попытку связать с чеченцами инцидент с обстрелом автомобиля в Узбекистане, произошедший в октябре,... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T23:32

2024-11-10T23:32

2024-11-10T23:46

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "провокационным вбросом" попытку связать с чеченцами инцидент с обстрелом автомобиля в Узбекистане, произошедший в октябре, отметив, что эту версию "притянули за уши" прозападные СМИ. В Ташкентской области ночью 26 октября двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover, сообщила ранее пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана. По ее данным, никто не пострадал. "Пару недель назад в Узбекистане был обстрелян автомобиль с находящимся внутри бывшим чиновником администрации президента страны. Никто не пострадал. Один из подозреваемых уже задержан, следствие должно установить всех причастных и мотивы покушения. Но, не дожидаясь результатов, прозападные и некоторые оппозиционные в стране СМИ притянули за уши версию о "чеченском следе", а затем и вовсе подвели этот след ко мне", - написал он в своем Telegram-канале. Кадыров добавил, что отвечать на "провокационный вброс" не собирается, отметив, что в Узбекистане отлично налажена работа во всех сферах, в том числе в информационной и правовой, благодаря политике президента Шавката Мирзиёева. "Чеченцы и узбеки - братские народы с общим историческим прошлым. Нас многое связывает. Лично для меня Узбекистан - это отдельная и важная часть жизни моего дорогого отца Ахмата-Хаджи, который любил узбекский народ и его нравы", - подчеркнул Кадыров. По его словам, он расценивает "этот вброс" как инструмент политической игры неких третьих лиц.

https://ria.ru/20241030/kadyrov-1980986259.html

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в мире, узбекистан, ташкентская область, рамзан кадыров, шавкат мирзиеев, россия