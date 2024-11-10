Кадыров опроверг заявления о связи чеченцев с инцидентом в Узбекистане
Кадыров назвал попытку связать инцидент в Узбекистане с чеченцами вбросом
Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "провокационным вбросом" попытку связать с чеченцами инцидент с обстрелом автомобиля в Узбекистане, произошедший в октябре, отметив, что эту версию "притянули за уши" прозападные СМИ.
В Ташкентской области ночью 26 октября двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover, сообщила ранее пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана. По ее данным, никто не пострадал.
"Пару недель назад в Узбекистане был обстрелян автомобиль с находящимся внутри бывшим чиновником администрации президента страны. Никто не пострадал. Один из подозреваемых уже задержан, следствие должно установить всех причастных и мотивы покушения. Но, не дожидаясь результатов, прозападные и некоторые оппозиционные в стране СМИ притянули за уши версию о "чеченском следе", а затем и вовсе подвели этот след ко мне", - написал он в своем Telegram-канале.
Кадыров добавил, что отвечать на "провокационный вброс" не собирается, отметив, что в Узбекистане отлично налажена работа во всех сферах, в том числе в информационной и правовой, благодаря политике президента Шавката Мирзиёева.
"Чеченцы и узбеки - братские народы с общим историческим прошлым. Нас многое связывает. Лично для меня Узбекистан - это отдельная и важная часть жизни моего дорогого отца Ахмата-Хаджи, который любил узбекский народ и его нравы", - подчеркнул Кадыров.
По его словам, он расценивает "этот вброс" как инструмент политической игры неких третьих лиц.
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