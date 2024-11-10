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В ИЭА прокомментировали идею создания пояса безопасности вокруг Афганистана - РИА Новости, 10.11.2024
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07:57 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/iea-1982898147.html
В ИЭА прокомментировали идею создания пояса безопасности вокруг Афганистана
В ИЭА прокомментировали идею создания пояса безопасности вокруг Афганистана - РИА Новости, 10.11.2024
В ИЭА прокомментировали идею создания пояса безопасности вокруг Афганистана
В разработке плана по созданию пояса безопасности вокруг Афганистана нет никакой необходимости, заявил официальный представитель и пресс-секретарь Исламского... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T07:57
2024-11-10T07:57
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В разработке плана по созданию пояса безопасности вокруг Афганистана нет никакой необходимости, заявил официальный представитель и пресс-секретарь Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) Забиулла Моджахед. "Афганистан полностью безопасен, такие пояса не нужны, а наркотики в Афганистане полностью ликвидированы и запрещены. В этом случае выражение беспокойства никому не идет на пользу. Мы должны заверить, что Афганистан ни в коем случае не допустит, чтобы его территория представляла угрозу", - цитирует выдержку из заявления пресс-секретаря ИЭА новостной интернет-портал телеканала Tolo. Моджахед назвал ложными заявления о незаконном обороте наркотиков и контрабанды оружия из Афганистана. По мнению Моджахеда, "к сожалению, иногда в Афганистан прибывают граждане других государств, которые и создают некоторую небезопасную обстановку". Ранее Исполком СНГ поддержал инициативу ОДКБ о создании совместной рабочей группы для организации пояса безопасности вокруг Афганистана. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании секретарей советов безопасности стран Содружества в Москве. План создания пояса безопасности вокруг Афганистана впервые был предложен в январе 2022 года президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, уточняет Tolo news.
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в мире, здоровье - общество, афганистан, москва, таджикистан, сергей лебедев, эмомали рахмон, снг, одкб, содружество
В мире, Здоровье - Общество, Афганистан, Москва, Таджикистан, Сергей Лебедев, Эмомали Рахмон, СНГ, ОДКБ, Содружество
В ИЭА прокомментировали идею создания пояса безопасности вокруг Афганистана

Представитель ИЭА Моджахед: пояс безопасности вокруг Афганистана не нужен

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ), Амир Хан Муттаки на V заседании Московского формата консультаций по Афганистану в Казани
Министр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением Талибан (запрещено в РФ), Амир Хан Муттаки на V заседании Московского формата консультаций по Афганистану в Казани - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Министр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ), Амир Хан Муттаки на V заседании Московского формата консультаций по Афганистану в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В разработке плана по созданию пояса безопасности вокруг Афганистана нет никакой необходимости, заявил официальный представитель и пресс-секретарь Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) Забиулла Моджахед.
"Афганистан полностью безопасен, такие пояса не нужны, а наркотики в Афганистане полностью ликвидированы и запрещены. В этом случае выражение беспокойства никому не идет на пользу. Мы должны заверить, что Афганистан ни в коем случае не допустит, чтобы его территория представляла угрозу", - цитирует выдержку из заявления пресс-секретаря ИЭА новостной интернет-портал телеканала Tolo.
Моджахед назвал ложными заявления о незаконном обороте наркотиков и контрабанды оружия из Афганистана. По мнению Моджахеда, "к сожалению, иногда в Афганистан прибывают граждане других государств, которые и создают некоторую небезопасную обстановку".
Ранее Исполком СНГ поддержал инициативу ОДКБ о создании совместной рабочей группы для организации пояса безопасности вокруг Афганистана. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании секретарей советов безопасности стран Содружества в Москве.
План создания пояса безопасности вокруг Афганистана впервые был предложен в январе 2022 года президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, уточняет Tolo news.
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