В ИЭА прокомментировали идею создания пояса безопасности вокруг Афганистана
Представитель ИЭА Моджахед: пояс безопасности вокруг Афганистана не нужен
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ), Амир Хан Муттаки на V заседании Московского формата консультаций по Афганистану в Казани
Министр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ), Амир Хан Муттаки на V заседании Московского формата консультаций по Афганистану в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В разработке плана по созданию пояса безопасности вокруг Афганистана нет никакой необходимости, заявил официальный представитель и пресс-секретарь Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) Забиулла Моджахед.
"Афганистан полностью безопасен, такие пояса не нужны, а наркотики в Афганистане полностью ликвидированы и запрещены. В этом случае выражение беспокойства никому не идет на пользу. Мы должны заверить, что Афганистан ни в коем случае не допустит, чтобы его территория представляла угрозу", - цитирует выдержку из заявления пресс-секретаря ИЭА новостной интернет-портал телеканала Tolo.
Моджахед назвал ложными заявления о незаконном обороте наркотиков и контрабанды оружия из Афганистана. По мнению Моджахеда, "к сожалению, иногда в Афганистан прибывают граждане других государств, которые и создают некоторую небезопасную обстановку".
Ранее Исполком СНГ поддержал инициативу ОДКБ о создании совместной рабочей группы для организации пояса безопасности вокруг Афганистана. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании секретарей советов безопасности стран Содружества в Москве.
План создания пояса безопасности вокруг Афганистана впервые был предложен в январе 2022 года президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, уточняет Tolo news.