https://ria.ru/20241110/gorlovka-1982927652.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.11.2024
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск посёлка Гольмовский в Горловке в ДНР в воскресенье, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:28
2024-11-10T14:28
2024-11-10T14:28
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
гольмовский
иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск посёлка Гольмовский в Горловке в ДНР в воскресенье, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке Гольмовский ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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горловка, донецкая народная республика, гольмовский, иван приходько, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Гольмовский, Иван Приходько, СЦКК
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель