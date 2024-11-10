https://ria.ru/20241110/gladkov-1982923120.html

ВСУ дважды атаковали дом в Шебекино, под завалами находится мужчина

ВСУ дважды атаковали дом в Шебекино, под завалами находится мужчина - РИА Новости, 10.11.2024

ВСУ дважды атаковали дом в Шебекино, под завалами находится мужчина

Украинский дрон ВСУ дважды атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области, под завалами находится мужчина, жильцов дома эвакуируют, сообщил РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T13:35

2024-11-10T13:35

2024-11-10T13:53

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Украинский дрон ВСУ дважды атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области, под завалами находится мужчина, жильцов дома эвакуируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Гладков посетил Шебекино, чтобы проверить процесс восстановления поврежденного жилья. Он рассказал, что сам стал свидетелем того, как дрон врезался в дом на уровне четвертого этажа, хозяин квартиры, находившийся в ванной, не пострадал. Позже поступила информация о повторном ударе дрона в тот же дом, когда к мужчине зашел отец из соседнего дома, чтобы проведать сына."После повторной атаки произошло обрушение потолочной плиты. Отец оказался под завалами. Попытались растащить сами, но физически смогли лишь часть. Оперативно прибыли сотрудники МЧС. Есть риск обрушения верхних этажей. В одной из квартир загорелись вещи и мебель - пожарными расчетами возгорание ликвидировано", - написал Гладков.Губернатор добавил, что развернут оперативный штаб. На время проведения спасательных работ и обследования конструктива двухподъездного многоквартирного дома всем жителям необходимо будет покинуть свои квартиры. Пункты временного размещения готовы к их приему. Когда разбирать завалы закончат, начнут закрывать контур, подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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шебекино, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков