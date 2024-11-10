ВСУ дважды атаковали дом в Шебекино, под завалами находится мужчина
Гладков: дрон ВСУ дважды атаковал дом в Шебекино, под завалами находится мужчина
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Украинский дрон ВСУ дважды атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области, под завалами находится мужчина, жильцов дома эвакуируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Гладков посетил Шебекино, чтобы проверить процесс восстановления поврежденного жилья. Он рассказал, что сам стал свидетелем того, как дрон врезался в дом на уровне четвертого этажа, хозяин квартиры, находившийся в ванной, не пострадал. Позже поступила информация о повторном ударе дрона в тот же дом, когда к мужчине зашел отец из соседнего дома, чтобы проведать сына.
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"После повторной атаки произошло обрушение потолочной плиты. Отец оказался под завалами. Попытались растащить сами, но физически смогли лишь часть. Оперативно прибыли сотрудники МЧС. Есть риск обрушения верхних этажей. В одной из квартир загорелись вещи и мебель - пожарными расчетами возгорание ликвидировано", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что развернут оперативный штаб. На время проведения спасательных работ и обследования конструктива двухподъездного многоквартирного дома всем жителям необходимо будет покинуть свои квартиры. Пункты временного размещения готовы к их приему. Когда разбирать завалы закончат, начнут закрывать контур, подчеркнул глава региона.
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