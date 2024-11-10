https://ria.ru/20241110/germaniya-1982923527.html

Кандидат в канцлеры раскритиковал МИД Германии за недальновидность

Кандидат в канцлеры раскритиковал МИД Германии за недальновидность - РИА Новости, 10.11.2024

Кандидат в канцлеры раскритиковал МИД Германии за недальновидность

Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью изданию Stern раскритиковал МИД Германии за полную... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T13:42

2024-11-10T13:42

2024-11-10T13:54

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сша

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью изданию Stern раскритиковал МИД Германии за полную поддержку одного из кандидатов в президенты США на прошедших выборах - представительницы Демократической партии Камалы Харрис, которая в итоге проиграла республиканцу Дональду Трампу. "Федеральное правительство должно было подготовиться к его (Дональда Трампа - ред.) переизбранию. Вместо этого министерство иностранных дел написало пост в Twitter (социальная сеть Х - ред.) в поддержку Камалы Харрис, заняв очень одностороннюю позицию. У Трампа хорошая память. Нынешнее федеральное правительство больше не будет услышано новой администрацией. (Канцлер ФРГ Олаф - ред.) Шольц теперь является хромой уткой и на международном уровне", - сказал Мерц. По словам кандидата в канцлеры, Германия до сих пор недостаточно артикулировала свои интересы. Мерц заявил, что хочет изменить это и во взаимодействии с американцами стремиться к извлечению взаимной выгоды. "Трамп бы назвал это сделкой", - считает Мерц. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, сша, дональд трамп, фридрих мерц, камала харрис, хдс/хсс, twitter, nbc, выборы президента сша — 2024