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Посольство в Египте рассказало о состоянии пострадавших в ДТП россиян
Посольство в Египте рассказало о состоянии пострадавших в ДТП россиян - РИА Новости, 10.11.2024
Посольство в Египте рассказало о состоянии пострадавших в ДТП россиян
Посольство России в Египте держит на контроле ситуацию с попавшими в аварию с участием пассажирского автобуса в Египте российскими туристами, говорится в... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T16:45
2024-11-10T16:45
2024-11-10T16:56
египет
россия
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синайский полуостров
происшествия
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ДОХА, 10 ноя - РИА Новости. Посольство России в Египте держит на контроле ситуацию с попавшими в аварию с участием пассажирского автобуса в Египте российскими туристами, говорится в сообщении дипмиссии в ее Telegram-канале."По имеющейся на данный момент информации, утром 9 ноября перевернулся автобус со следовавшими из Шарм-эш-Шейха в Каир отдыхающими, среди которых было 30 россиян. Наши соотечественники получили травмы различной степени тяжести. После оказания необходимой медицинской помощи 26 граждан России были доставлены в свои отели. Семья из четырёх человек по-прежнему проходит лечение в госпитале Суэца", - отметили в посольстве.Как указали в дипмиссии, "посольство РФ в Каире держит на контроле ситуацию с попавшими в ДТП туристами, консульские сотрудники находятся с пострадавшими в постоянном контакте и оказывают им содействие".Ранее египетский новостной портал Cairo24 сообщил, что в аварию на юге Синайского полуострова попал туристический автобус, в результате чего пострадали более 35 иностранных туристов, в том числе из России, Украины, Казахстана и Азербайджана.
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египет, россия, в мире, синайский полуостров, происшествия
Египет, Россия, В мире, Синайский полуостров, Происшествия
Посольство в Египте рассказало о состоянии пострадавших в ДТП россиян
Посольство в Египте: 4 из 30 пострадавших в ДТП россиян находятся в больнице