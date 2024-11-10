https://ria.ru/20241110/egipet-1982947768.html

Посольство в Египте рассказало о состоянии пострадавших в ДТП россиян

Посольство в Египте рассказало о состоянии пострадавших в ДТП россиян - РИА Новости, 10.11.2024

Посольство в Египте рассказало о состоянии пострадавших в ДТП россиян

Посольство России в Египте держит на контроле ситуацию с попавшими в аварию с участием пассажирского автобуса в Египте российскими туристами, говорится в... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T16:45

2024-11-10T16:45

2024-11-10T16:56

египет

россия

в мире

синайский полуостров

происшествия

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ДОХА, 10 ноя - РИА Новости. Посольство России в Египте держит на контроле ситуацию с попавшими в аварию с участием пассажирского автобуса в Египте российскими туристами, говорится в сообщении дипмиссии в ее Telegram-канале."По имеющейся на данный момент информации, утром 9 ноября перевернулся автобус со следовавшими из Шарм-эш-Шейха в Каир отдыхающими, среди которых было 30 россиян. Наши соотечественники получили травмы различной степени тяжести. После оказания необходимой медицинской помощи 26 граждан России были доставлены в свои отели. Семья из четырёх человек по-прежнему проходит лечение в госпитале Суэца", - отметили в посольстве.Как указали в дипмиссии, "посольство РФ в Каире держит на контроле ситуацию с попавшими в ДТП туристами, консульские сотрудники находятся с пострадавшими в постоянном контакте и оказывают им содействие".Ранее египетский новостной портал Cairo24 сообщил, что в аварию на юге Синайского полуострова попал туристический автобус, в результате чего пострадали более 35 иностранных туристов, в том числе из России, Украины, Казахстана и Азербайджана.

https://ria.ru/20241018/pozhar-1978806058.html

египет

россия

синайский полуостров

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египет, россия, в мире, синайский полуостров, происшествия