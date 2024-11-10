https://ria.ru/20241110/dogovor-1982890222.html

Алиев сообщил о приближении к заключению мирного договора с Арменией

Алиев сообщил о приближении к заключению мирного договора с Арменией - РИА Новости, 10.11.2024

Алиев сообщил о приближении к заключению мирного договора с Арменией

Азербайджан и Армения близки к окончательной договоренности по тексту мирного договора, заявил Ильхам Алиев после телефонных переговоров с канцлером ФРГ Олафом... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T03:49

2024-11-10T03:49

2024-11-10T03:49

олаф шольц

германия

в мире

армения

азербайджан

ильхам алиев

оон

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Азербайджан и Армения близки к окончательной договоренности по тексту мирного договора, заявил Ильхам Алиев после телефонных переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба главы республики. "Глава государства напомнил, что существенная задержка предложений Армении по тексту документа негативно отразилась на процессе, но, тем не менее, подчеркнул, что стороны близки к достижению окончательного соглашения по тексту документа и переговоры будут продолжены после завершения КС", — сказано в сообщении.Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Германия поддерживает установление мира и добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией.В разговоре Шольц также сообщил Алиеву о невозможности посетить климатическую конференцию ООН СОР29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября. Он подчеркнул важность успешного проведения климатической конференции cop29 и заверил, что Германия окажет необходимую поддержку для достижения новой финансовой цели.

https://ria.ru/20241024/armeniya-1979838484.html

https://ria.ru/20241108/aliev-1982637829.html

германия

армения

азербайджан

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олаф шольц, германия, в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, оон