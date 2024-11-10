Алиев сообщил о приближении к заключению мирного договора с Арменией
Алиев в беседе с Шольцем заявил о финальном этапе работы над мирным договором
© AFP 2024 / ODD ANDERSENПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
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Азербайджан и Армения близки к окончательной договоренности по тексту мирного договора, заявил Ильхам Алиев после телефонных переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба главы республики.
"Глава государства напомнил, что существенная задержка предложений Армении по тексту документа негативно отразилась на процессе, но, тем не менее, подчеркнул, что стороны близки к достижению окончательного соглашения по тексту документа и переговоры будут продолжены после завершения КС", — сказано в сообщении.
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Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Германия поддерживает установление мира и добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией.
В разговоре Шольц также сообщил Алиеву о невозможности посетить климатическую конференцию ООН СОР29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября. Он подчеркнул важность успешного проведения климатической конференции cop29 и заверил, что Германия окажет необходимую поддержку для достижения новой финансовой цели.