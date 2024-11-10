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Алиев сообщил о приближении к заключению мирного договора с Арменией - РИА Новости, 10.11.2024
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03:49 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/dogovor-1982890222.html
Алиев сообщил о приближении к заключению мирного договора с Арменией
Алиев сообщил о приближении к заключению мирного договора с Арменией - РИА Новости, 10.11.2024
Алиев сообщил о приближении к заключению мирного договора с Арменией
Азербайджан и Армения близки к окончательной договоренности по тексту мирного договора, заявил Ильхам Алиев после телефонных переговоров с канцлером ФРГ Олафом... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T03:49
2024-11-10T03:49
олаф шольц
германия
в мире
армения
азербайджан
ильхам алиев
оон
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Азербайджан и Армения близки к окончательной договоренности по тексту мирного договора, заявил Ильхам Алиев после телефонных переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба главы республики. "Глава государства напомнил, что существенная задержка предложений Армении по тексту документа негативно отразилась на процессе, но, тем не менее, подчеркнул, что стороны близки к достижению окончательного соглашения по тексту документа и переговоры будут продолжены после завершения КС", — сказано в сообщении.Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Германия поддерживает установление мира и добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией.В разговоре Шольц также сообщил Алиеву о невозможности посетить климатическую конференцию ООН СОР29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября. Он подчеркнул важность успешного проведения климатической конференции cop29 и заверил, что Германия окажет необходимую поддержку для достижения новой финансовой цели.
https://ria.ru/20241024/armeniya-1979838484.html
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олаф шольц, германия, в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, оон
Олаф Шольц, Германия, В мире, Армения, Азербайджан, Ильхам Алиев, ООН
Алиев сообщил о приближении к заключению мирного договора с Арменией

Алиев в беседе с Шольцем заявил о финальном этапе работы над мирным договором

© AFP 2024 / ODD ANDERSENПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AFP 2024 / ODD ANDERSEN
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
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Азербайджан и Армения близки к окончательной договоренности по тексту мирного договора, заявил Ильхам Алиев после телефонных переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба главы республики.
"Глава государства напомнил, что существенная задержка предложений Армении по тексту документа негативно отразилась на процессе, но, тем не менее, подчеркнул, что стороны близки к достижению окончательного соглашения по тексту документа и переговоры будут продолжены после завершения КС", — сказано в сообщении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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24 октября, 16:12
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Германия поддерживает установление мира и добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией.
В разговоре Шольц также сообщил Алиеву о невозможности посетить климатическую конференцию ООН СОР29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября. Он подчеркнул важность успешного проведения климатической конференции cop29 и заверил, что Германия окажет необходимую поддержку для достижения новой финансовой цели.
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Олаф ШольцГерманияВ миреАрменияАзербайджанИльхам АлиевООН
 
 
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