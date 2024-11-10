https://ria.ru/20241110/bajden-1982891746.html

Байден отказался сообщать, о чем планирует говорить с Трампом

Байден отказался сообщать, о чем планирует говорить с Трампом - РИА Новости, 10.11.2024

Байден отказался сообщать, о чем планирует говорить с Трампом

Президент США Джо Байден отказался сообщать, о чем планирует говорить с выигравшим выборы главы государства Дональдом Трампом на предстоящей встрече 13 ноября,... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T04:58

2024-11-10T04:58

2024-11-10T04:58

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался сообщать, о чем планирует говорить с выигравшим выборы главы государства Дональдом Трампом на предстоящей встрече 13 ноября, сообщает пул журналистов Белого дома. Ранее американская администрация распространила заявление, согласно которому Байден и Трамп встретятся 13 ноября в Белом доме в рамках процесса передачи власти в стране. "Байден не ответил, когда его спросили, что он планирует сказать Трампу в среду", - сообщает пресс-пул. Также американский президент вновь проигнорировал уже неоднократно звучавший за последние дни после выборов в США вопрос, считает ли он Трампа угрозой демократии, о чем Байден ранее заявлял в своих выступлениях. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что команда Байдена работает над организацией встречи с Трампом по передаче власти и уже обсуждает этот процесс с командой будущего президента. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241109/vstrecha-1982857656.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, карин жан-пьер, nbc, выборы президента сша — 2024