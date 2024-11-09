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Жители Кубы остались без света из-за урагана "Рафаэль" - РИА Новости, 09.11.2024
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02:21 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/zhiteli-1982779153.html
Жители Кубы остались без света из-за урагана "Рафаэль"
Жители Кубы остались без света из-за урагана "Рафаэль" - РИА Новости, 09.11.2024
Жители Кубы остались без света из-за урагана "Рафаэль"
Ряд городов в центральной и западной части Кубы, куда в среду обрушился ураган "Рафаэль", остаются без света, сообщили РИА Новости местные жители. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T02:21
2024-11-09T02:21
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ГАВАНА, 9 ноя - РИА Новости. Ряд городов в центральной и западной части Кубы, куда в среду обрушился ураган "Рафаэль", остаются без света, сообщили РИА Новости местные жители. "Мы без электричества уже несколько дней, и это при том, что циклон прошел не здесь", - сообщили собеседники РИА Новости из центральной провинции Вилья-Клара. По словам кубинцев, некоторым жителям Вилья-Клары свет дают ненадолго с десятичасовыми интервалами, у других он отсутствует с момента приближения урагана, когда национальную сеть отключили во избежание аварий. По данным синоптиков, мощный ураган "Рафаэль" в среду днем вышел на кубинский берег на западе страны и пересек остров в направлении Мексиканского залива. Наземные метеостанции острова фиксировали скорости ветра до 140 километров в час, и после падения ряда высоковольтных ЛЭП электроснабжение пострадало даже в районах, не попавших непосредственно под удар стихии. Без электричества и мобильной связи остаются со среды и столичные жители. Президент Мигель Диас-Канель подтвердил в пятницу, что ситуация в энергетике сложная, сообщив, что члены совета национальной обороны направились из Гаваны в провинцию Артемиса, которая сильнее других пострадала от урагана. По данным госкомпании Union Electrica, за исключением провинций Артемиса и Пинар-дель-Рио на западе острова регионы уже подключены к национальной энергосистеме. Причинами продолжающихся отключений был назван дефицит генерации, обусловленный нехваткой топлива и идущими ремонтными работами на обветшавших ТЭЦ.
https://ria.ru/20241108/chernyshenko-1982586787.html
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в мире, жкх, куба, мексиканский залив, гавана, мигель диас-канель
В мире, ЖКХ, Куба, Мексиканский залив, Гавана, Мигель Диас-Канель
Жители Кубы остались без света из-за урагана "Рафаэль"

Несколько городов на Кубе остаются без света из-за урагана "Рафаэль"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПоследствия урагана в Гаване
Последствия урагана в Гаване - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ГАВАНА, 9 ноя - РИА Новости. Ряд городов в центральной и западной части Кубы, куда в среду обрушился ураган "Рафаэль", остаются без света, сообщили РИА Новости местные жители.
"Мы без электричества уже несколько дней, и это при том, что циклон прошел не здесь", - сообщили собеседники РИА Новости из центральной провинции Вилья-Клара.
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По словам кубинцев, некоторым жителям Вилья-Клары свет дают ненадолго с десятичасовыми интервалами, у других он отсутствует с момента приближения урагана, когда национальную сеть отключили во избежание аварий.
По данным синоптиков, мощный ураган "Рафаэль" в среду днем вышел на кубинский берег на западе страны и пересек остров в направлении Мексиканского залива. Наземные метеостанции острова фиксировали скорости ветра до 140 километров в час, и после падения ряда высоковольтных ЛЭП электроснабжение пострадало даже в районах, не попавших непосредственно под удар стихии.
Без электричества и мобильной связи остаются со среды и столичные жители. Президент Мигель Диас-Канель подтвердил в пятницу, что ситуация в энергетике сложная, сообщив, что члены совета национальной обороны направились из Гаваны в провинцию Артемиса, которая сильнее других пострадала от урагана.
По данным госкомпании Union Electrica, за исключением провинций Артемиса и Пинар-дель-Рио на западе острова регионы уже подключены к национальной энергосистеме. Причинами продолжающихся отключений был назван дефицит генерации, обусловленный нехваткой топлива и идущими ремонтными работами на обветшавших ТЭЦ.
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