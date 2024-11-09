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Зеленский уже наладил диалог с Трампом, утверждает глава МИД Украины - РИА Новости, 09.11.2024
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20:11 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/zelenskiy-1982861760.html
Зеленский уже наладил диалог с Трампом, утверждает глава МИД Украины
Зеленский уже наладил диалог с Трампом, утверждает глава МИД Украины - РИА Новости, 09.11.2024
Зеленский уже наладил диалог с Трампом, утверждает глава МИД Украины
Глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве заявил, что диалог между Владимиром Зеленским и... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T20:11
2024-11-09T20:11
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве заявил, что диалог между Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом уже налажен. "Скорость проведения телефонного разговора сразу после того, как Трамп выиграл выборы в США, есть прямое свидетельство уже существующего контакта. Обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров. Было договорено, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации встречи", - сказал Сибига на видео, опубликованном в социальной сети Facebook*. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, сша, дональд трамп, андрей сибига, мид украины, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Андрей Сибига, МИД Украины, Выборы президента США — 2024
Зеленский уже наладил диалог с Трампом, утверждает глава МИД Украины

Сибига: диалог между Зеленским и Трампом уже налажен

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве заявил, что диалог между Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом уже налажен.
"Скорость проведения телефонного разговора сразу после того, как Трамп выиграл выборы в США, есть прямое свидетельство уже существующего контакта. Обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров. Было договорено, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации встречи", - сказал Сибига на видео, опубликованном в социальной сети Facebook*.
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Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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