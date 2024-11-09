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"Хочет потешить". В США заметили странную деталь в поведении Зеленского
"Хочет потешить". В США заметили странную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 09.11.2024
"Хочет потешить". В США заметили странную деталь в поведении Зеленского
Владимир Зеленский в контактах с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом хочет склонить американца к необдуманным действиям, заявил бывший... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T06:15
2024-11-09T06:15
2024-11-09T07:12
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в контактах с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом хочет склонить американца к необдуманным действиям, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive. "Когда закончится помощь Украине, Зеленскому придет конец, поэтому он всячески пытается потешить эго президента Трампа и надеется убедить его совершить в корне глупые и опасные (действия — Прим. ред.)", — выразил мнение эксперт.По словам Макгрегора, главе киевского режима это будет сделать не так просто, поскольку республиканец смотрит на мир как реалист, опираясь на факты и истинное положение вещей.В среду Зеленский одним из первых поспешил поздравить Трампа с победой на выборах еще до официальных результатов, назвав ее "впечатляющей", притом что ранее республиканец неоднократно критиковал Зеленского. Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что может вообще прекратить военную помощь Киеву в случае своей победы.Позднее в четверг Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с Трампом, поздравив его с "исторической убедительной победой". Лидер киевского режима заявил, что они договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество.
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Выборы президента США — 2024
"Хочет потешить". В США заметили странную деталь в поведении Зеленского
Макгрегор: Зеленский надеется убедить Трампа совершить в корне глупые действия