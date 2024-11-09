https://ria.ru/20241109/zelenskij-1982845811.html

Фицо рассказал о реакции Зеленского на победу Трампа

Фицо рассказал о реакции Зеленского на победу Трампа - РИА Новости, 09.11.2024

Фицо рассказал о реакции Зеленского на победу Трампа

Владимир Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США, поскольку боится завершения конфликта на Украине, заявил премьер-министр... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T17:32

2024-11-09T17:32

2024-11-09T20:56

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БРАТИСЛАВА, 9 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США, поскольку боится завершения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги"."Я собственными глазами видел президента Зеленского на пресс-конференции в Будапеште. Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел — его звали президент Зеленский. Президент Зеленский шокирован тем, что выиграл <…> Трамп и могла бы произойти остановка помощи со стороны США", — сказал он. По мнению Фицо, беспокойство Зеленского связано с тем, что у него сейчас нет политического мандата, а Украина полагается на огромные финансовые займы. "Новый американский президент сделал одно из сильных предвыборных обещаний о том, что он может завершить войну на Украине до 24 часов. Я приписываю этому предвыборный характер: за 24 часа это дело завершить очень сложно", — добавил словацкий премьер. Но, по его мнению, Трамп захочет продемонстрировать определенные результаты своей активности в этом вопросе. "А сейчас вопрос. Он может прийти и сказать президенту Путину: "Господин президент, если не завершишь войну на Украине, то забросаем вас атомными бомбами"? Этого он сказать не может, так что может быть лишь другое решение. Другое решение: произойдет значительное снижение поддержки Украины со стороны США", — заключил премьер-министр.Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки.На этой неделе газета Wall Street Journal написала, что окружение Трампа предложило новый план урегулирования украинского кризиса, который предполагает заморозку конфликта, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и продолжение поставок оружия в обмен на обещание Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. В Кремле на это заметили, что публикация WSJ носит абстрактный характер.В середине июня Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению ситуации на Украине: признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация, отмена антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает реальную возможность остановки конфликта и его перехода к политико-дипломатическому урегулированию.Выступая на заседании клуба "Валдай" 7 ноября Путин еще раз отметил, что Москва готова к переговорам с Киевом на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и реалий, которые складываются на земле. При этом, подчеркнул он, речь не должна идти о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы усилить украинскую армию, а о перемирии для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества в интересах двух братских народов.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

https://ria.ru/20241109/soskin-1982789429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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