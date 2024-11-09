https://ria.ru/20241109/zarplaty-1982778996.html

Названы самые высокие зарплаты в IT-сфере

Названы самые высокие зарплаты в IT-сфере - РИА Новости, 09.11.2024

Названы самые высокие зарплаты в IT-сфере

Самые высокие заработные платы среди работников IT-сферы предлагают DevOps-инженерам, дата-сайентистам, разработчикам, а также бизнес-аналитикам и... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T02:18

2024-11-09T02:18

2024-11-09T02:18

технологии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Самые высокие заработные платы среди работников IT-сферы предлагают DevOps-инженерам, дата-сайентистам, разработчикам, а также бизнес-аналитикам и гейм-дизайнерам, свидетельствуют данные сервиса HeadHunter, собранные для РИА Новости. "Медиана предлагаемой зарплаты, DevOps-инженер - 234 400 рублей (на 3% больше, чем год назад). Медиана предлагаемой зарплаты, дата-сайентист - 213 100 рублей (на 3% меньше). Медиана предлагаемой зарплаты, программист, разработчик - 147 800 рублей (на 6% больше)", - говорится в статистике. Согласно этим данным, медианная зарплата бизнес-аналитиков составляет 117,4 тысячи рублей с уменьшением ее размера на 2% по сравнению с прошлым годом, а гейм-дизайнеров - 113,4 тысячи рублей с ростом её уровня на 42%. Это наибольшее увеличение среди IT-профессий в топ-10 по уровню дохода. Меньшую зарплату в десятке самых высоких получают сетевые инженеры - 89,5 тысячи рублей, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом. Аналитик зарабатывает 92,3 тысячи рублей - на 18% больше, чем в прошлом году, а менеджер продукта на 16% - 112,4 тысячи рублей. По данным сервиса, наибольшее уменьшение заработка в топе у аналитика данных - на 8%, со 120 до 111 тысяч рублей. Методологи же остались практически на том же уровне с медианной зарплатой в 100 тысяч рублей и приростом всего в 2% (от 97,9 тысячи рублей).

https://ria.ru/20241107/it-1982419238.html

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технологии