Рейтинг@Mail.ru
Названы самые высокие зарплаты в IT-сфере - РИА Новости, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/zarplaty-1982778996.html
Названы самые высокие зарплаты в IT-сфере
Названы самые высокие зарплаты в IT-сфере - РИА Новости, 09.11.2024
Названы самые высокие зарплаты в IT-сфере
Самые высокие заработные платы среди работников IT-сферы предлагают DevOps-инженерам, дата-сайентистам, разработчикам, а также бизнес-аналитикам и... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T02:18
2024-11-09T02:18
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946364837_0:235:2805:1813_1920x0_80_0_0_3c76a7b46791f9891bc94e214f49d116.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Самые высокие заработные платы среди работников IT-сферы предлагают DevOps-инженерам, дата-сайентистам, разработчикам, а также бизнес-аналитикам и гейм-дизайнерам, свидетельствуют данные сервиса HeadHunter, собранные для РИА Новости. "Медиана предлагаемой зарплаты, DevOps-инженер - 234 400 рублей (на 3% больше, чем год назад). Медиана предлагаемой зарплаты, дата-сайентист - 213 100 рублей (на 3% меньше). Медиана предлагаемой зарплаты, программист, разработчик - 147 800 рублей (на 6% больше)", - говорится в статистике. Согласно этим данным, медианная зарплата бизнес-аналитиков составляет 117,4 тысячи рублей с уменьшением ее размера на 2% по сравнению с прошлым годом, а гейм-дизайнеров - 113,4 тысячи рублей с ростом её уровня на 42%. Это наибольшее увеличение среди IT-профессий в топ-10 по уровню дохода. Меньшую зарплату в десятке самых высоких получают сетевые инженеры - 89,5 тысячи рублей, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом. Аналитик зарабатывает 92,3 тысячи рублей - на 18% больше, чем в прошлом году, а менеджер продукта на 16% - 112,4 тысячи рублей. По данным сервиса, наибольшее уменьшение заработка в топе у аналитика данных - на 8%, со 120 до 111 тысяч рублей. Методологи же остались практически на том же уровне с медианной зарплатой в 100 тысяч рублей и приростом всего в 2% (от 97,9 тысячи рублей).
https://ria.ru/20241107/it-1982419238.html
https://ria.ru/20240803/zarplaty-1963806438.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946364837_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_0f5651b707b8b9f02efd5bbde95f3582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии
Технологии
Названы самые высокие зарплаты в IT-сфере

HeadHunter: самые высокие зарплаты в IT-сфере предлагают DevOps-инженерам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Самые высокие заработные платы среди работников IT-сферы предлагают DevOps-инженерам, дата-сайентистам, разработчикам, а также бизнес-аналитикам и гейм-дизайнерам, свидетельствуют данные сервиса HeadHunter, собранные для РИА Новости.
"Медиана предлагаемой зарплаты, DevOps-инженер - 234 400 рублей (на 3% больше, чем год назад). Медиана предлагаемой зарплаты, дата-сайентист - 213 100 рублей (на 3% меньше). Медиана предлагаемой зарплаты, программист, разработчик - 147 800 рублей (на 6% больше)", - говорится в статистике.
IT-технологии - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
СМИ: в России могут ввести систему подтверждения навыков IT
7 ноября, 13:53
Согласно этим данным, медианная зарплата бизнес-аналитиков составляет 117,4 тысячи рублей с уменьшением ее размера на 2% по сравнению с прошлым годом, а гейм-дизайнеров - 113,4 тысячи рублей с ростом её уровня на 42%. Это наибольшее увеличение среди IT-профессий в топ-10 по уровню дохода.
Меньшую зарплату в десятке самых высоких получают сетевые инженеры - 89,5 тысячи рублей, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом. Аналитик зарабатывает 92,3 тысячи рублей - на 18% больше, чем в прошлом году, а менеджер продукта на 16% - 112,4 тысячи рублей.
По данным сервиса, наибольшее уменьшение заработка в топе у аналитика данных - на 8%, со 120 до 111 тысяч рублей. Методологи же остались практически на том же уровне с медианной зарплатой в 100 тысяч рублей и приростом всего в 2% (от 97,9 тысячи рублей).
Рубли - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Исследование показало, кто получает самые высокие зарплаты в России
3 августа, 02:46
 
Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала