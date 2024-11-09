https://ria.ru/20241109/zakharova-1982790376.html

Захарова с иронией ответила на слова Кулебы о поражении Украины

Захарова с иронией ответила на слова Кулебы о поражении Украины - РИА Новости, 09.11.2024

Захарова с иронией ответила на слова Кулебы о поражении Украины

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала в Telegram-канале рассказ бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T07:04

2024-11-09T07:04

2024-11-09T09:49

в мире

украина

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала в Telegram-канале рассказ бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что за два дня до начала СВО он видел на столе у американского президента Джо Байдена папку с документами, в которых говорилось о гибели Украины."И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?" — задалась вопросом Захарова.Накануне Кулеба рассказал в интервью "24 Каналу", что в документах, которые он обнаружил у Байдена, было четко написано, что Украина погибнет. И американская разведка, и военные, и политические аналитики, и ЦРУ — все разделяли это мнение, добавил бывший министр.Кроме того, Кулеба выразил мнение, что конфликт с Россией невозможно было предотвратить, и упрекнул западных союзников в том, что они мало что сделали, чтобы усилить украинские войска перед началом СВО.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.Выступая на заседании клуба "Валдай" 7 ноября Путин еще раз отметил, что Москва готова к переговорам с Киевом на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и реалий, которые складываются на земле. При этом, подчеркнул он, речь не должна идти о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы усилить украинскую армию, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества в интересах двух братских народов.

https://ria.ru/20241108/ssha-1982638827.html

https://ria.ru/20241105/voda-1981838784.html

https://ria.ru/20241109/soskin-1982789429.html

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в мире, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий кулеба