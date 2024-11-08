https://ria.ru/20241108/kuleba-1982744056.html

Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена перед началом СВО

Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена перед началом СВО - РИА Новости, 08.11.2024

Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена перед началом СВО

У президента США Джо Байдена на столе перед началом спецоперации был документ, в котором говорилось о поражении Киева, заявил бывший министр иностранных дел... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T18:33

2024-11-08T18:33

2024-11-08T20:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

джо байден

дмитрий кулеба

сергей шойгу

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. У президента США Джо Байдена на столе перед началом спецоперации был документ, в котором говорилось о поражении Киева, заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "24 Каналу"."У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет", — отметил он.Кулеба пояснил, что он увидел эти бумаги за два дня до начала спецоперации во время своего визита в США.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.На этой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.

https://ria.ru/20241108/kuleba-1982742021.html

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982722186.html

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в мире, донецкая народная республика, джо байден, дмитрий кулеба, сергей шойгу