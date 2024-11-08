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Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена перед началом СВО - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 08.11.2024 (обновлено: 20:38 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/kuleba-1982744056.html
Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена перед началом СВО
Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена перед началом СВО - РИА Новости, 08.11.2024
Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена перед началом СВО
У президента США Джо Байдена на столе перед началом спецоперации был документ, в котором говорилось о поражении Киева, заявил бывший министр иностранных дел... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T18:33
2024-11-08T20:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
джо байден
дмитрий кулеба
сергей шойгу
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. У президента США Джо Байдена на столе перед началом спецоперации был документ, в котором говорилось о поражении Киева, заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "24 Каналу"."У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет", — отметил он.Кулеба пояснил, что он увидел эти бумаги за два дня до начала спецоперации во время своего визита в США.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.На этой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.
https://ria.ru/20241108/kuleba-1982742021.html
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в мире, донецкая народная республика, джо байден, дмитрий кулеба, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Джо Байден, Дмитрий Кулеба, Сергей Шойгу
Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена перед началом СВО

Кулеба рассказал о найденном у Байдена до СВО документе о поражении Украины

© AP Photo / Virginia MayoБывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. У президента США Джо Байдена на столе перед началом спецоперации был документ, в котором говорилось о поражении Киева, заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "24 Каналу".
"У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет", — отметил он.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Кулеба заявил о невозможности предотвратить конфликт с Россией
Вчера, 18:20
Кулеба пояснил, что он увидел эти бумаги за два дня до начала спецоперации во время своего визита в США.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
На этой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Киев изучает предложенные в США варианты завершения конфликта, пишут СМИ
Вчера, 16:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДжо БайденДмитрий КулебаСергей Шойгу
 
 
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