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Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена перед началом СВО
Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена перед началом СВО - РИА Новости, 08.11.2024
Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена перед началом СВО
У президента США Джо Байдена на столе перед началом спецоперации был документ, в котором говорилось о поражении Киева, заявил бывший министр иностранных дел... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T18:33
2024-11-08T18:33
2024-11-08T20:38
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дмитрий кулеба
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. У президента США Джо Байдена на столе перед началом спецоперации был документ, в котором говорилось о поражении Киева, заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "24 Каналу"."У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет", — отметил он.Кулеба пояснил, что он увидел эти бумаги за два дня до начала спецоперации во время своего визита в США.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.На этой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.
https://ria.ru/20241108/kuleba-1982742021.html
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в мире, донецкая народная республика, джо байден, дмитрий кулеба, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Джо Байден, Дмитрий Кулеба, Сергей Шойгу
Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена перед началом СВО
Кулеба рассказал о найденном у Байдена до СВО документе о поражении Украины