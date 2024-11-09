МВФ не готов сообщить статус оформления визы США для Юдаевой
МВФ не готов сообщить статус оформления визы Юдаевой, находящейся под санкциями
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева выступает на парламентских слушаниях по бюджету на 2020-2022 гг. 4 октября 2019
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева выступает на парламентских слушаниях по бюджету на 2020-2022 гг. 4 октября 2019. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) пока не готов сообщить статус оформления американской визы новому исполнительному директору от России Ксении Юдаевой, находящейся под санкциями США, заявила РИА Новости представитель фонда.
Там сообщили, что Юдаева возглавила российскую дирекцию МВФ с 1 ноября и, помимо РФ, представляет также Сирию в Совете директоров фонда.
"У нас нет комментариев, помимо тех, которыми я поделилась на текущий момент", - сказала агентству представитель международной организации, отвечая на вопрос, на каком этапе находится оформление американской визы Юдаевой и общалась ли она с главой МВФ Кристалиной Георгиевой после своего назначения.
Юдаева заняла пост исполнительного директора от России в МВФ с 1 ноября после ухода с этой позиции Алексея Можина. В своем заключительном интервью РИА Новости перед уходом с должности исполнительного директора, Можин сообщил, что второго декабря выходит на работу в Центральном банке России в должности советника председателя.
В октябре заместитель министра финансов России Иван Чебесков заявил РИА Новости на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, что у фонда и у США, где расположена штаб-квартира организации, есть обязательство создать условия для работы будущего исполнительного директора от РФ Ксении Юдаевой, внесенной американскими властями в санкционные списки.