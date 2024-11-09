https://ria.ru/20241109/vsu-1982864040.html

При ударе ВСУ по ПВР в Новой Каховке погиб человек

При ударе ВСУ по ПВР в Новой Каховке погиб человек - РИА Новости, 09.11.2024

При ударе ВСУ по ПВР в Новой Каховке погиб человек

Один человек погиб, двое ранены после удара ВСУ по пункту временного размещения населения (ПВР) в Новой Каховке Херсонской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T20:39

2024-11-09T20:39

2024-11-09T20:57

новая каховка

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены после удара ВСУ по пункту временного размещения населения (ПВР) в Новой Каховке Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Сегодня противник обстрелял из гаубиц пункт временного размещения и распределения населения в Новой Каховке - погиб мужчина 1956 г.р. Два человека (мужчина и женщина) ранены", - написал Сальдо.По его словам, повреждены стены и окна здания. Отдельные снаряды не взорвались и были обезврежены сапёрами."Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, медики делают всё возможное для их скорейшего выздоровления. Остальные граждане, проживавшие в ПВР, переселены в другие помещения", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20241108/voennye-1982572010.html

новая каховка

херсонская область

россия

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новая каховка, вооруженные силы украины, владимир сальдо, херсонская область , россия