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При ударе ВСУ по ПВР в Новой Каховке погиб человек
При ударе ВСУ по ПВР в Новой Каховке погиб человек - РИА Новости, 09.11.2024
При ударе ВСУ по ПВР в Новой Каховке погиб человек
Один человек погиб, двое ранены после удара ВСУ по пункту временного размещения населения (ПВР) в Новой Каховке Херсонской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T20:39
2024-11-09T20:39
2024-11-09T20:57
новая каховка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены после удара ВСУ по пункту временного размещения населения (ПВР) в Новой Каховке Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Сегодня противник обстрелял из гаубиц пункт временного размещения и распределения населения в Новой Каховке - погиб мужчина 1956 г.р. Два человека (мужчина и женщина) ранены", - написал Сальдо.По его словам, повреждены стены и окна здания. Отдельные снаряды не взорвались и были обезврежены сапёрами."Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, медики делают всё возможное для их скорейшего выздоровления. Остальные граждане, проживавшие в ПВР, переселены в другие помещения", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20241108/voennye-1982572010.html
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Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия
При ударе ВСУ по ПВР в Новой Каховке погиб человек
Сальдо: ВСУ нанесли удар по ПВР в Новой Каховке, один человек погиб, двое ранены