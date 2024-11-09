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При ударе ВСУ по ПВР в Новой Каховке погиб человек - РИА Новости, 09.11.2024
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20:39 09.11.2024 (обновлено: 20:57 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/vsu-1982864040.html
При ударе ВСУ по ПВР в Новой Каховке погиб человек
При ударе ВСУ по ПВР в Новой Каховке погиб человек - РИА Новости, 09.11.2024
При ударе ВСУ по ПВР в Новой Каховке погиб человек
Один человек погиб, двое ранены после удара ВСУ по пункту временного размещения населения (ПВР) в Новой Каховке Херсонской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T20:39
2024-11-09T20:57
новая каховка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены после удара ВСУ по пункту временного размещения населения (ПВР) в Новой Каховке Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Сегодня противник обстрелял из гаубиц пункт временного размещения и распределения населения в Новой Каховке - погиб мужчина 1956 г.р. Два человека (мужчина и женщина) ранены", - написал Сальдо.По его словам, повреждены стены и окна здания. Отдельные снаряды не взорвались и были обезврежены сапёрами."Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, медики делают всё возможное для их скорейшего выздоровления. Остальные граждане, проживавшие в ПВР, переселены в другие помещения", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20241108/voennye-1982572010.html
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новая каховка, вооруженные силы украины, владимир сальдо, херсонская область , россия
Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия
При ударе ВСУ по ПВР в Новой Каховке погиб человек

Сальдо: ВСУ нанесли удар по ПВР в Новой Каховке, один человек погиб, двое ранены

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены после удара ВСУ по пункту временного размещения населения (ПВР) в Новой Каховке Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Сегодня противник обстрелял из гаубиц пункт временного размещения и распределения населения в Новой Каховке - погиб мужчина 1956 г.р. Два человека (мужчина и женщина) ранены", - написал Сальдо.
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара ВСУ по пункту временного размещения населения в Новой Каховке Херсонской области
Последствия удара ВСУ по пункту временного размещения населения в Новой Каховке Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия удара ВСУ по пункту временного размещения населения в Новой Каховке Херсонской области
По его словам, повреждены стены и окна здания. Отдельные снаряды не взорвались и были обезврежены сапёрами.
"Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, медики делают всё возможное для их скорейшего выздоровления. Остальные граждане, проживавшие в ПВР, переселены в другие помещения", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоХерсонская областьРоссия
 
 
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