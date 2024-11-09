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Замгубернатора Запорожской области рассказал о ежедневных обстрелах ВСУ - РИА Новости, 09.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/vsu-1982842896.html
Замгубернатора Запорожской области рассказал о ежедневных обстрелах ВСУ
Замгубернатора Запорожской области рассказал о ежедневных обстрелах ВСУ - РИА Новости, 09.11.2024
Замгубернатора Запорожской области рассказал о ежедневных обстрелах ВСУ
Украинские боевики ежедневно ведут обстрелы населенных пунктов Запорожской области из-за неудач на линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T17:15
2024-11-09T17:15
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Украинские боевики ежедневно ведут обстрелы населенных пунктов Запорожской области из-за неудач на линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Антон Тицкий. Ранее власти региона и оперативные службы неоднократно заявляли об обстрелах населенных пунктов и о повреждениях гражданской инфраструктуры, а также жертвах среди мирного населения. "Мирные населенные пункты и города Запорожской области подвергаются вражеским атакам ежедневно. Обычные рутинные дела мирного населения северных районов региона сопровождаются рисками и угрозой для жизни. Противник не гнушается бить по многоквартирным жилым домам, объектам связи, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, бьют по заправочным станциям и гражданским предприятиям", - сказал Тицкий. Собеседник агентства считает, что данные факты свидетельствуют о неудачах украинских боевиков на "поле боя". "А вот на поле боя, очевидно, украинской стороне это не приносит реальных побед… в результате нашего преимущества на запорожском направлении нацисты бьют по мирному населению", - сказал Тицкий. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240824/zaporozhskaya_oblast-1968191694.html
https://ria.ru/20241109/blindazhi-1982784916.html
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Замгубернатора Запорожской области рассказал о ежедневных обстрелах ВСУ

Запорожский замгубернатора: ВСУ обстреливают регион из-за неудач на фронте

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Украинские боевики ежедневно ведут обстрелы населенных пунктов Запорожской области из-за неудач на линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Антон Тицкий.
Ранее власти региона и оперативные службы неоднократно заявляли об обстрелах населенных пунктов и о повреждениях гражданской инфраструктуры, а также жертвах среди мирного населения.
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"Мирные населенные пункты и города Запорожской области подвергаются вражеским атакам ежедневно. Обычные рутинные дела мирного населения северных районов региона сопровождаются рисками и угрозой для жизни. Противник не гнушается бить по многоквартирным жилым домам, объектам связи, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, бьют по заправочным станциям и гражданским предприятиям", - сказал Тицкий.
Собеседник агентства считает, что данные факты свидетельствуют о неудачах украинских боевиков на "поле боя".
"А вот на поле боя, очевидно, украинской стороне это не приносит реальных побед… в результате нашего преимущества на запорожском направлении нацисты бьют по мирному населению", - сказал Тицкий.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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