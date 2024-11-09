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Гастроэнтеролог назвала наиболее полезные продукты поздней осенью - РИА Новости, 09.11.2024
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03:13 09.11.2024 (обновлено: 03:37 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/vrach-1982781143.html
Гастроэнтеролог назвала наиболее полезные продукты поздней осенью
Гастроэнтеролог назвала наиболее полезные продукты поздней осенью - РИА Новости, 09.11.2024
Гастроэнтеролог назвала наиболее полезные продукты поздней осенью
Наиболее полезными организму продуктами поздней осенью являются овсяные хлопья, бананы, фасоль, жирная рыба, говядина, а также цитрусовые и ягоды, богатые... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T03:13
2024-11-09T03:37
общество
московская область (подмосковье)
здоровье
продукты
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Наиболее полезными организму продуктами поздней осенью являются овсяные хлопья, бананы, фасоль, жирная рыба, говядина, а также цитрусовые и ягоды, богатые витамином С, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "К полезным продуктам для организма поздней осенью относятся овсяные хлопья, бананы, морсы, фасоль, чечевица, финики, жирная рыба, говядина, орехи и яблоки. Эти продукты содержат витамины и микроэлементы, недостаток которых может приводить к слабости и потере жизненных сил. В их числе витамины группы В, D, С, а также кальций, калий, железо и магний", - рассказала собеседница агентства. Гастроэнтеролог рекомендует в это время года чаще есть продукты, богатые витамином С. Это могут быть не только цитрусовые, но и ягоды. Особенно полезны напитки из шиповника, облепихи и клюквы. При этом от сахара лучше отказаться, так как он, наоборот, ослабляет иммунитет. В качестве подсластителя лучше добавлять в напитки мед, обладающий общеукрепляющими, успокаивающими, восстанавливающими силы свойствами. "Яркие спелые овощи и фрукты пойдут на пользу в холодное время года, ведь они содержат множество антиоксидантов. При выборе повседневных блюд важно помнить, что сбалансированный рацион поможет чувствовать себя лучше и снизит риск слечь с простудой", - отметила Сухорукова.
https://ria.ru/20241101/pogoda-1981273038.html
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общество, московская область (подмосковье), здоровье, продукты
Общество, Московская область (Подмосковье), Здоровье, Продукты
Гастроэнтеролог назвала наиболее полезные продукты поздней осенью

Врач Сухорукова назвала овсяные хлопья, бананы и фасоль особо полезными осенью

© Pixabay / sue_v67Овсяные хлопья
Овсяные хлопья - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Pixabay / sue_v67
Овсяные хлопья. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Наиболее полезными организму продуктами поздней осенью являются овсяные хлопья, бананы, фасоль, жирная рыба, говядина, а также цитрусовые и ягоды, богатые витамином С, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"К полезным продуктам для организма поздней осенью относятся овсяные хлопья, бананы, морсы, фасоль, чечевица, финики, жирная рыба, говядина, орехи и яблоки. Эти продукты содержат витамины и микроэлементы, недостаток которых может приводить к слабости и потере жизненных сил. В их числе витамины группы В, D, С, а также кальций, калий, железо и магний", - рассказала собеседница агентства.
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Гастроэнтеролог рекомендует в это время года чаще есть продукты, богатые витамином С. Это могут быть не только цитрусовые, но и ягоды. Особенно полезны напитки из шиповника, облепихи и клюквы. При этом от сахара лучше отказаться, так как он, наоборот, ослабляет иммунитет. В качестве подсластителя лучше добавлять в напитки мед, обладающий общеукрепляющими, успокаивающими, восстанавливающими силы свойствами.
"Яркие спелые овощи и фрукты пойдут на пользу в холодное время года, ведь они содержат множество антиоксидантов. При выборе повседневных блюд важно помнить, что сбалансированный рацион поможет чувствовать себя лучше и снизит риск слечь с простудой", - отметила Сухорукова.
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