https://ria.ru/20241109/vlakh-1982799351.html

Общественного деятеля Гагаузии задержали после обысков

Общественного деятеля Гагаузии задержали после обысков - РИА Новости, 09.11.2024

Общественного деятеля Гагаузии задержали после обысков

Молдавские силовики задержали общественного деятеля Гагаузии Михаила Влаха, заявил РИА Новости первый заместитель главы автономии Илья Узун. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T09:46

2024-11-09T09:46

2024-11-09T13:07

гагаузия

молдавия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982799595_0:25:1365:793_1920x0_80_0_0_ebe53073b95dcb9acb93bcdce3d6e438.jpg

КИШИНЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Молдавские силовики задержали общественного деятеля Гагаузии Михаила Влаха, заявил РИА Новости первый заместитель главы автономии Илья Узун."Сегодня ночью вооруженные люди в масках провели обыск у общественного деятеля из Гагаузии Михаила Влаха. Они его увезли в Кишинев. Они пришли на самый святой праздник Гагаузии. Поэтому сегодня выходные", — сказал он.По словам Узуна, поводом для обысков стал пост в социальных сетях, где Влах призвал убирать президента Молдавии Майю Санду из власти."Там вышла опечатка — вместо "убирать" вышло "убивать". Когда ему позвонили, он сразу выпустил пост о том, что это опечатка. И вот они пришли по этому вопросу", — сказал Узун.Позже молдавская полиция сообщила, что задержала советника главы Гагаузии на 72 часа за призывы к насилию. Весной 2023 года победу на выборах главы Гагаузии одержала Евгения Гуцул, баллотировавшаяся от оппозиционной партии "Шор". Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Инаугурация Гуцул состоялась 19 июля, но никто из представителей властей Молдавии не посетил церемонию. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство республики.В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись действующая глава государства Майя Санду, ориентированная на Запад, и бывший генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. В итоге Санду набрала 55,33 процента голосов, Стояногло — 44,67 процента, причем победу действующего президента обеспечило голосование за рубежом: внутри страны Стояногло набрал 51,19 процента, а Санду — 48,81.

https://ria.ru/20241025/obyski-1980082571.html

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html

гагаузия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гагаузия, молдавия, в мире