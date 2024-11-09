Общественного деятеля Гагаузии задержали после обысков
Общественного деятеля Гагаузии Михаила Влаха задержали после обысков
© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсетиОбщественный деятель Гагаузии Михаил Влах
© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсети
Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Молдавские силовики задержали общественного деятеля Гагаузии Михаила Влаха, заявил РИА Новости первый заместитель главы автономии Илья Узун.
"Сегодня ночью вооруженные люди в масках провели обыск у общественного деятеля из Гагаузии Михаила Влаха. Они его увезли в Кишинев. Они пришли на самый святой праздник Гагаузии. Поэтому сегодня выходные", — сказал он.
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В Гагаузии 8 ноября отмечается Касым — праздник начала зимы.
По словам Узуна, поводом для обысков стал пост в социальных сетях, где Влах призвал убирать президента Молдавии Майю Санду из власти.
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"Там вышла опечатка — вместо "убирать" вышло "убивать". Когда ему позвонили, он сразу выпустил пост о том, что это опечатка. И вот они пришли по этому вопросу", — сказал Узун.
Позже молдавская полиция сообщила, что задержала советника главы Гагаузии на 72 часа за призывы к насилию.
Весной 2023 года победу на выборах главы Гагаузии одержала Евгения Гуцул, баллотировавшаяся от оппозиционной партии "Шор". Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Инаугурация Гуцул состоялась 19 июля, но никто из представителей властей Молдавии не посетил церемонию. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство республики.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись действующая глава государства Майя Санду, ориентированная на Запад, и бывший генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. В итоге Санду набрала 55,33 процента голосов, Стояногло — 44,67 процента, причем победу действующего президента обеспечило голосование за рубежом: внутри страны Стояногло набрал 51,19 процента, а Санду — 48,81.
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