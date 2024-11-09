https://ria.ru/20241109/vklady-1982446789.html
Отказаться сложно. Россиянам сделали заманчивое предложение
Отказаться сложно. Россиянам сделали заманчивое предложение - РИА Новости, 09.11.2024
Отказаться сложно. Россиянам сделали заманчивое предложение
План ЦБ сработал. Небывало долгий период высоких ставок стимулирует сберегательную активность населения. Банки соревнуются в щедрости и предлагают по депозитам... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T08:00
2024-11-09T08:00
2024-11-09T08:03
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. План ЦБ сработал. Небывало долгий период высоких ставок стимулирует сберегательную активность населения. Банки соревнуются в щедрости и предлагают по депозитам все больше. Уже сейчас проценты вплотную приблизились к пиковым 2022-го, а к Новому году возможен рекорд. Как воспользоваться ситуацией и получить максимальную выгоду — разбиралось РИА Новости.Нет худа без добраК концу октября средняя максимальная ставка по вкладам второй раз в истории современной России превысила 20% и достигла 20,17%. Чуть больше было только в марте 2022-го — 20,51. Это результат жесткой денежно-кредитной политики.Еще летом глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала перегрев российской экономики сильнейшим за 16 лет. "Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны, нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос, и весь стимул будет уходить в ускорение инфляции. По сути, это сценарий стагфляции и остановить его можно будет только ценой глубокой рецессии", — объяснила она. Чтобы избежать такого сценария, в июле ключевую ставку подняли с 16 до 18%, в августе — до 19, а в конце прошлого месяца — до 21.Банки не могут не реагировать. С января средние проценты по депозитам прибавили пять пунктов. Причем порой кредитные организации действуют на опережение и повышают предложения еще до решений ЦБ. Ситуация изменится только со смягчением финансовой политики."Мы считаем, что высокая ключевая ставка продержится достаточно долго, в пользу чего свидетельствуют сигналы ЦБ на последнем заседании", — сообщила РИА Новости пресс-служба ВТБ.Более того, Набиуллина отметила, что пределов повышения нет, так что в декабре гайки могут закрутить еще сильнее. Соответственно, подтянутся и банки. По некоторым оценкам, к Новому году средний максимум по депозитам способен достияь 25-30%.Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич подтверждает, что потенциал роста еще не исчерпан, однако не ожидает масштабных маркетинговых акций. К такому ходу могут прибегнуть отдельные кредитные организации, но в целом они и так привлекают дорогую ликвидность и повышать ее стоимость — необоснованно.Выгодные условияСейчас предложения на рынке доходят до 23%, однако стоит внимательно изучать условия договора. Часто такие продукты доступны только новым клиентам и предполагают ограниченный срок действия высокой ставки. Например, Газпромбанк дает 23% лишь в первые два месяца, с третьего — десять. Есть вариант с "лестничным" начислением до 25% годовых, но минимальная сумма — от 300 тысяч рублей, а пополнить или частично снять средства нельзя.У МТС Банка самые высокие проценты тоже только на первые два месяца. У ВТБ — на три, затем ставка падает с 22 до 18% и лишь по вкладам до миллиона рублей. Больше — всего 12%. Как правило, чуть меньшие проценты на входе компенсируются более длительным сроком депозита, а также возможностью снятия и пополнения.Россияне, и правда, стали больше копить. "По оценке ВТБ, рынок сбережений физлиц может достигнуть 56,3 триллиона рублей, увеличившись на 27%. Это абсолютный максимум. Для сравнения: в 2023-м портфель розничных пассивов прибавил 23%. Рынок сбережений по-прежнему опережает рынок кредитования", — уточнили в пресс-службе банка.Однако в условиях постоянно повышающихся ставок клиенты и сами предпочитают краткосрочные вклады, сохраняющие "пространство для маневра". Так, по данным ВТБ, наиболее популярны депозиты на полгода — 47%. На год — 17%. При этом особенно актуальны инструменты с доходностью, привязанной к ключевой ставке.Как правило, у вкладов с плавающей ставкой высокий входной порог. Подобные продукты в ВТБ и Сбере относятся к премиальным, минимальная сумма по ним — от миллиона рублей, в Национальном Резервном Банке — от десяти миллионов. Однако есть варианты и бюджетнее. Так, в "Мире Привилегий" для старта хватит 50 тысяч, а в Новикомбанке и вовсе достаточно десяти.Далекоидущие планыВ качестве альтернативы аналитики традиционно рассматривают золото. Актив считается самым надежным, с его помощью можно как минимум обезопасить средства от инфляции. В периоды нестабильности в металл активно вкладываются не только граждане, но и Центробанки. Зато в спокойное время цены падают, причем надолго."Инвестиции в золото требуют длинных циклов, около пяти лет. При этом на монетах реально заработать порядка 10%", — отмечает финансовый эксперт Андрей Верников.В свою очередь, инвестиционный советник Юлия Кузнецова обращает внимание на некоторый перегрев актива. "Годовой рост под 40% — это очень много, случается такое только в кризисы. Металл уже торгуется около максимальных значений. Если потенциал увеличения и есть, то небольшой — до трех тысяч долларов за тройскую унцию, но вероятнее коррекция", — рассуждает она.В данный момент на фоне политических событий котировки несколько снижаются. За неделю — минус 4,35%, до 2673 долларов (по состоянию на 7 ноября).Министр финансов Антон Силуанов считает вклады самым выгодным инструментом для заработка на сбережениях. "Мне кажется, не каждый бизнес сможет обеспечить такую доходность, как сегодняшние ставки по вкладам в депозитах", — сказал он в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые".В качестве долгосрочного варианта министр порекомендовал гособлигации. "Минфин выпускает бумаги с хорошими доходностями. Покупайте, отличное вложение. До 2040 года, на 15 лет с лишним", — уточнил он. И призвал молодежь не бояться выходить на фондовый рынок. Начать можно и с небольших сумм. В любом случае, сейчас — самое время вытащить деньги из-под подушки и заставить их работать.
https://ria.ru/20240726/ekonomika-1962191442.html
https://ria.ru/20241102/eksperty-1981456610.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Отказаться сложно. Россиянам сделали заманчивое предложение
Финансовые аналитики прогнозируют дальнейший рост ставок по депозитам
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. План ЦБ сработал. Небывало долгий период высоких ставок стимулирует сберегательную активность населения. Банки соревнуются в щедрости и предлагают по депозитам все больше. Уже сейчас проценты вплотную приблизились к пиковым 2022-го, а к Новому году возможен рекорд. Как воспользоваться ситуацией и получить максимальную выгоду — разбиралось РИА Новости.
К концу октября средняя максимальная ставка по вкладам второй раз в истории современной России превысила 20% и достигла 20,17%. Чуть больше было только в марте 2022-го — 20,51. Это результат жесткой денежно-кредитной политики.
Еще летом глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала перегрев российской экономики сильнейшим за 16 лет. "Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны, нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос, и весь стимул будет уходить в ускорение инфляции. По сути, это сценарий стагфляции и остановить его можно будет только ценой глубокой рецессии", — объяснила она. Чтобы избежать такого сценария, в июле ключевую ставку подняли с 16 до 18%, в августе — до 19, а в конце прошлого месяца — до 21.
Банки не могут не реагировать. С января средние проценты по депозитам прибавили пять пунктов. Причем порой кредитные организации действуют на опережение и повышают предложения еще до решений ЦБ. Ситуация изменится только со смягчением финансовой политики.
"Мы считаем, что высокая ключевая ставка продержится достаточно долго, в пользу чего свидетельствуют сигналы ЦБ на последнем заседании", — сообщила РИА Новости пресс-служба ВТБ.
Более того, Набиуллина отметила, что пределов повышения нет, так что в декабре гайки могут закрутить еще сильнее. Соответственно, подтянутся и банки. По некоторым оценкам, к Новому году средний максимум по депозитам способен достияь 25-30%.
Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич подтверждает, что потенциал роста еще не исчерпан, однако не ожидает масштабных маркетинговых акций. К такому ходу могут прибегнуть отдельные кредитные организации, но в целом они и так привлекают дорогую ликвидность и повышать ее стоимость — необоснованно.
Сейчас предложения на рынке доходят до 23%, однако стоит внимательно изучать условия договора. Часто такие продукты доступны только новым клиентам и предполагают ограниченный срок действия высокой ставки. Например, Газпромбанк дает 23% лишь в первые два месяца, с третьего — десять. Есть вариант с "лестничным" начислением до 25% годовых, но минимальная сумма — от 300 тысяч рублей, а пополнить или частично снять средства нельзя.
У МТС Банка самые высокие проценты тоже только на первые два месяца. У ВТБ — на три, затем ставка падает с 22 до 18% и лишь по вкладам до миллиона рублей. Больше — всего 12%. Как правило, чуть меньшие проценты на входе компенсируются более длительным сроком депозита, а также возможностью снятия и пополнения.
Россияне, и правда, стали больше копить. "По оценке ВТБ, рынок сбережений физлиц может достигнуть 56,3 триллиона рублей, увеличившись на 27%. Это абсолютный максимум. Для сравнения: в 2023-м портфель розничных пассивов прибавил 23%. Рынок сбережений по-прежнему опережает рынок кредитования", — уточнили в пресс-службе банка.
Однако в условиях постоянно повышающихся ставок клиенты и сами предпочитают краткосрочные вклады, сохраняющие "пространство для маневра". Так, по данным ВТБ, наиболее популярны депозиты на полгода — 47%. На год — 17%. При этом особенно актуальны инструменты с доходностью, привязанной к ключевой ставке.
Как правило, у вкладов с плавающей ставкой высокий входной порог. Подобные продукты в ВТБ и Сбере относятся к премиальным, минимальная сумма по ним — от миллиона рублей, в Национальном Резервном Банке — от десяти миллионов. Однако есть варианты и бюджетнее. Так, в "Мире Привилегий" для старта хватит 50 тысяч, а в Новикомбанке и вовсе достаточно десяти.
В качестве альтернативы аналитики традиционно рассматривают золото. Актив считается самым надежным, с его помощью можно как минимум обезопасить средства от инфляции. В периоды нестабильности в металл активно вкладываются не только граждане, но и Центробанки. Зато в спокойное время цены падают, причем надолго.
"Инвестиции в золото требуют длинных циклов, около пяти лет. При этом на монетах реально заработать порядка 10%", — отмечает финансовый эксперт Андрей Верников.
В свою очередь, инвестиционный советник Юлия Кузнецова обращает внимание на некоторый перегрев актива. "Годовой рост под 40% — это очень много, случается такое только в кризисы. Металл уже торгуется около максимальных значений. Если потенциал увеличения и есть, то небольшой — до трех тысяч долларов за тройскую унцию, но вероятнее коррекция", — рассуждает она.
В данный момент на фоне политических событий котировки несколько снижаются. За неделю — минус 4,35%, до 2673 долларов (по состоянию на 7 ноября).
Министр финансов Антон Силуанов считает вклады самым выгодным инструментом для заработка на сбережениях. "Мне кажется, не каждый бизнес сможет обеспечить такую доходность, как сегодняшние ставки по вкладам в депозитах", — сказал он в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
В качестве долгосрочного варианта министр порекомендовал гособлигации. "Минфин выпускает бумаги с хорошими доходностями. Покупайте, отличное вложение. До 2040 года, на 15 лет с лишним", — уточнил он. И призвал молодежь не бояться выходить на фондовый рынок. Начать можно и с небольших сумм. В любом случае, сейчас — самое время вытащить деньги из-под подушки и заставить их работать.