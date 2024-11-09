https://ria.ru/20241109/vklady-1982446789.html

Отказаться сложно. Россиянам сделали заманчивое предложение

Отказаться сложно. Россиянам сделали заманчивое предложение - РИА Новости, 09.11.2024

Отказаться сложно. Россиянам сделали заманчивое предложение

План ЦБ сработал. Небывало долгий период высоких ставок стимулирует сберегательную активность населения. Банки соревнуются в щедрости и предлагают по депозитам... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T08:00

2024-11-09T08:00

2024-11-09T08:03

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. План ЦБ сработал. Небывало долгий период высоких ставок стимулирует сберегательную активность населения. Банки соревнуются в щедрости и предлагают по депозитам все больше. Уже сейчас проценты вплотную приблизились к пиковым 2022-го, а к Новому году возможен рекорд. Как воспользоваться ситуацией и получить максимальную выгоду — разбиралось РИА Новости.Нет худа без добраК концу октября средняя максимальная ставка по вкладам второй раз в истории современной России превысила 20% и достигла 20,17%. Чуть больше было только в марте 2022-го — 20,51. Это результат жесткой денежно-кредитной политики.Еще летом глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала перегрев российской экономики сильнейшим за 16 лет. "Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны, нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос, и весь стимул будет уходить в ускорение инфляции. По сути, это сценарий стагфляции и остановить его можно будет только ценой глубокой рецессии", — объяснила она. Чтобы избежать такого сценария, в июле ключевую ставку подняли с 16 до 18%, в августе — до 19, а в конце прошлого месяца — до 21.Банки не могут не реагировать. С января средние проценты по депозитам прибавили пять пунктов. Причем порой кредитные организации действуют на опережение и повышают предложения еще до решений ЦБ. Ситуация изменится только со смягчением финансовой политики."Мы считаем, что высокая ключевая ставка продержится достаточно долго, в пользу чего свидетельствуют сигналы ЦБ на последнем заседании", — сообщила РИА Новости пресс-служба ВТБ.Более того, Набиуллина отметила, что пределов повышения нет, так что в декабре гайки могут закрутить еще сильнее. Соответственно, подтянутся и банки. По некоторым оценкам, к Новому году средний максимум по депозитам способен достияь 25-30%.Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич подтверждает, что потенциал роста еще не исчерпан, однако не ожидает масштабных маркетинговых акций. К такому ходу могут прибегнуть отдельные кредитные организации, но в целом они и так привлекают дорогую ликвидность и повышать ее стоимость — необоснованно.Выгодные условияСейчас предложения на рынке доходят до 23%, однако стоит внимательно изучать условия договора. Часто такие продукты доступны только новым клиентам и предполагают ограниченный срок действия высокой ставки. Например, Газпромбанк дает 23% лишь в первые два месяца, с третьего — десять. Есть вариант с "лестничным" начислением до 25% годовых, но минимальная сумма — от 300 тысяч рублей, а пополнить или частично снять средства нельзя.У МТС Банка самые высокие проценты тоже только на первые два месяца. У ВТБ — на три, затем ставка падает с 22 до 18% и лишь по вкладам до миллиона рублей. Больше — всего 12%. Как правило, чуть меньшие проценты на входе компенсируются более длительным сроком депозита, а также возможностью снятия и пополнения.Россияне, и правда, стали больше копить. "По оценке ВТБ, рынок сбережений физлиц может достигнуть 56,3 триллиона рублей, увеличившись на 27%. Это абсолютный максимум. Для сравнения: в 2023-м портфель розничных пассивов прибавил 23%. Рынок сбережений по-прежнему опережает рынок кредитования", — уточнили в пресс-службе банка.Однако в условиях постоянно повышающихся ставок клиенты и сами предпочитают краткосрочные вклады, сохраняющие "пространство для маневра". Так, по данным ВТБ, наиболее популярны депозиты на полгода — 47%. На год — 17%. При этом особенно актуальны инструменты с доходностью, привязанной к ключевой ставке.Как правило, у вкладов с плавающей ставкой высокий входной порог. Подобные продукты в ВТБ и Сбере относятся к премиальным, минимальная сумма по ним — от миллиона рублей, в Национальном Резервном Банке — от десяти миллионов. Однако есть варианты и бюджетнее. Так, в "Мире Привилегий" для старта хватит 50 тысяч, а в Новикомбанке и вовсе достаточно десяти.Далекоидущие планыВ качестве альтернативы аналитики традиционно рассматривают золото. Актив считается самым надежным, с его помощью можно как минимум обезопасить средства от инфляции. В периоды нестабильности в металл активно вкладываются не только граждане, но и Центробанки. Зато в спокойное время цены падают, причем надолго."Инвестиции в золото требуют длинных циклов, около пяти лет. При этом на монетах реально заработать порядка 10%", — отмечает финансовый эксперт Андрей Верников.В свою очередь, инвестиционный советник Юлия Кузнецова обращает внимание на некоторый перегрев актива. "Годовой рост под 40% — это очень много, случается такое только в кризисы. Металл уже торгуется около максимальных значений. Если потенциал увеличения и есть, то небольшой — до трех тысяч долларов за тройскую унцию, но вероятнее коррекция", — рассуждает она.В данный момент на фоне политических событий котировки несколько снижаются. За неделю — минус 4,35%, до 2673 долларов (по состоянию на 7 ноября).Министр финансов Антон Силуанов считает вклады самым выгодным инструментом для заработка на сбережениях. "Мне кажется, не каждый бизнес сможет обеспечить такую доходность, как сегодняшние ставки по вкладам в депозитах", — сказал он в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые".В качестве долгосрочного варианта министр порекомендовал гособлигации. "Минфин выпускает бумаги с хорошими доходностями. Покупайте, отличное вложение. До 2040 года, на 15 лет с лишним", — уточнил он. И призвал молодежь не бояться выходить на фондовый рынок. Начать можно и с небольших сумм. В любом случае, сейчас — самое время вытащить деньги из-под подушки и заставить их работать.

https://ria.ru/20240726/ekonomika-1962191442.html

https://ria.ru/20241102/eksperty-1981456610.html

https://ria.ru/20241011/zoloto-1977451201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)