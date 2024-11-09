https://ria.ru/20241109/virusy-1982838271.html

Яровая раскрыла, зачем США создают вирусы

Яровая раскрыла, зачем США создают вирусы - РИА Новости, 09.11.2024

Яровая раскрыла, зачем США создают вирусы

США, заинтересованные в коммерциализации всего, зарождают вирусы, чтобы потом зарабатывать на этих опытах, экспериментах и лечении, считает вице-спикер Госдумы... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T16:24

2024-11-09T16:24

2024-11-09T16:24

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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. США, заинтересованные в коммерциализации всего, зарождают вирусы, чтобы потом зарабатывать на этих опытах, экспериментах и лечении, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Будучи заинтересованным в коммерциализации всего, они зарождают вирусы для того, чтобы потом зарабатывать на этих опытах, экспериментах и лечении. Но это самый добрый ответ. А самый объективный ответ — это для того, чтобы управлять численностью населения в мире", - сказала она на сессии в рамках Форума партнерства Россия-Африка. Она отметила, что со стороны Соединенных Штатов все громче и ярче звучит логика управления численностью населения. "Все специалисты, которые занимаются биологией, наверное, никогда бы и не подумали, что кто-то в мире подойдет к решению вопроса о том, чтобы патентовать какой-то вирус, эксклюзивное право на него в коммерческих целях. Однако же именно это было сделано впервые в мире Соединёнными Штатами по вирусу Эбола, по одной из его разновидностей, где чёрным по белому в документах было написано, что они делают этот первый бессовестный шаг в мире для того, чтобы приобрести эксклюзивные права на коммерциализацию вируса и работы с ним... То есть для того, чтобы управлять, кого заражать и кого лечить", - добавила парламентарий. Яровая считает, что мир стоит на пороге очень опасных испытаний. "Необходимо сконцентрировать свои усилия на обеспечении биологического суверенитета каждым государством. Россия выступает именно за такой подход", - заключила депутат. В ходе дискуссии Яровая добавила, что такой формат обсуждения может помочь другим странам узнать, чем занимаются такие лаборатории на их территориях. "Я думаю, что формат нашего обсуждения позволит нашим коллегам, которые участвуют, вернувшись в свои страны, приложить больше усилий к тому, чтобы первое, если у вас находятся военные биологические лаборатории или якобы гуманитарные лаборатории США, открыть эти лаборатории, зайти туда и узнать, чем на самом деле там занимаются. Потребовать документального подтверждения тех опытовых экспериментов и забора тех вирусов и патогенов, которые осуществляются на территории ваших суверенных стран. Максимально выстроить линию защиты ваших граждан", - подчеркнула вице-спикер ГД.

https://ria.ru/20241106/koksaki-1982182648.html

https://ria.ru/20241107/koksaki-1982361042.html

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сша, россия, ирина яровая, госдума рф, общество, в мире