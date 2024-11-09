https://ria.ru/20241109/ukraina-1982856504.html

В Раде высказались об обязательной военной подготовке для украинок

В Раде высказались об обязательной военной подготовке для украинок - РИА Новости, 09.11.2024

В Раде высказались об обязательной военной подготовке для украинок

Депутат Верховной рады Соломия Бобровская заявила, что на Украине женщины в возрасте 18-25 лет должны получать базовую военную подготовку наравне с мужчинами, в РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T19:23

2024-11-09T19:23

2024-11-09T19:23

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вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Соломия Бобровская заявила, что на Украине женщины в возрасте 18-25 лет должны получать базовую военную подготовку наравне с мужчинами, в противном случае – поступать на военные кафедры для получения статуса военнообязанных. "Я давно говорила о том, что должен быть один подход для мужчин и женщин, но моя позиция заключалась в следующем: женщины, так же, как и парни, в возрасте 18-25 лет должны обязательно проходить либо базовую военную подготовку, либо идти на военную кафедру и становиться военнообязанными", - приводит слова Бобровской украинский телеканал "24". Депутат отметила, что предлагается не обязательная служба в армии, а наличие опыта у женщин на случай повторного конфликта на Украине. При этом, как обещает Бобровская, женщин с улиц никто мобилизовать не будет. "Чтобы женщины знали, как себя вести, не бились в истерике, не делали лишних движений и тому подобное, чтобы общество было подготовлено. Это также элемент такого общенационального концепта национального сопротивления", – добавила депутат. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в середине октября заявил, что украинские власти могут начать мобилизовывать женщин в будущем. Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, пожелавших пройти базовую военную службу, которая в стране введена вместо срочной. Позже глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что женщин на Украине надо готовить к военной службе. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20241017/zaluzhnyy-1978590833.html

https://ria.ru/20241105/mobilizatsiya-1981960632.html

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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины