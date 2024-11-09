https://ria.ru/20241109/ukraina-1982828844.html

Туск рассказал, каким должно быть решение по урегулированию на Украине

Туск рассказал, каким должно быть решение по урегулированию на Украине - РИА Новости, 09.11.2024

Туск рассказал, каким должно быть решение по урегулированию на Украине

Любые решения по разрешению кризиса на Украине должны гарантировать безопасности Польши, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T14:48

2024-11-09T14:48

2024-11-09T14:48

специальная военная операция на украине

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ВАРШАВА, 9 ноя — РИА Новости. Любые решения по разрешению кризиса на Украине должны гарантировать безопасности Польши, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. "Любые решения относительно Украины должны, с нашей точки зрения, прежде всего гарантировать безопасность Польши, что очевидно", - сказал он. "Я рассматриваю это как важнейший вызов", - добавил Туск. По его словам, впереди "очень трудные времена". "И Польша находится в особом положении. Может быть, не в центре потенциального циклона, но в очень трудном положении, поэтому очень важно, чтобы мы сохраняли спокойствие, четко определяли свои интересы, очень точно считывали намерения", - отметил он. Туск заявил, что Польша будет "стоять на позиции, что ничего нельзя решать без Украины". Отвечая на вопрос о перспективах разрешения конфликта на Украине после победы Дональда Трампа на выборах в США, Туск сказал, что "план уже формируется", и выразил мнение, что "после вступления Трампа в должность можно очень быстро ожидать предложений". По его словам, решения "не могут быть приняты не только за спиной Украины, но и за нашей спиной". "Важно сейчас сформировать общий подход к делам Украины вместе с Парижем, Лондоном, Стокгольмом, всей группой северо-восточных стран, Румынией", - отметил он, пояснив, что подход этих стран близок польской позиции. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".

https://ria.ru/20241108/polsha-1982766528.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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