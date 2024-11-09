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WSJ: Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке новых систем ATACMS - РИА Новости, 09.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 09.11.2024 (обновлено: 15:29 09.11.2024)
https://ria.ru/20241109/ukraina-1982822893.html
WSJ: Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке новых систем ATACMS
WSJ: Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке новых систем ATACMS - РИА Новости, 09.11.2024
WSJ: Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке новых систем ATACMS
Глава Пентагона Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке ракетных систем ATACMS, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на двух... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:01
2024-11-09T15:29
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны сша
в мире
ллойд остин
сша
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке ракетных систем ATACMS, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников из США и советника из правительства Украины."Остин отклонил недавнюю просьбу &lt;...&gt; Владимира Зеленского отдать приоритет Украине в обход других покупателей при поставках ATACMS", — говорится в материале.Американский чиновник сказал главе киевского режима, что тот просит слишком много, когда требует от США нарушить давние соглашения с другими заказчиками, уточняется в статье.Кроме того, в середине октября Остин заявил, что Украина не сможет достать ракетами ATACMS до баз ВКС России, поскольку последняя уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости. Так он ответил на вопрос, готов ли Вашингтон разрешить Киеву применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории.Как писала газета The New York Times, одной из причин, по которой президент Джо Байден отказался снять этот запрет, стала нехватка таких ракет в самих США.Позиция РоссииВладимир Путин отмечал, что страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине. По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, указал Путин.
https://ria.ru/20241030/postavki-1980800881.html
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украина, министерство обороны сша, в мире, ллойд остин, сша, владимир зеленский, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, нато, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны США, В мире, Ллойд Остин, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Воздушно-космические силы России
WSJ: Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке новых систем ATACMS

WSJ: глава Пентагона Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке ракетных систем ATACMS, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников из США и советника из правительства Украины.
"Остин отклонил недавнюю просьбу <...> Владимира Зеленского отдать приоритет Украине в обход других покупателей при поставках ATACMS", — говорится в материале.
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Американский чиновник сказал главе киевского режима, что тот просит слишком много, когда требует от США нарушить давние соглашения с другими заказчиками, уточняется в статье.
Кроме того, в середине октября Остин заявил, что Украина не сможет достать ракетами ATACMS до баз ВКС России, поскольку последняя уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости. Так он ответил на вопрос, готов ли Вашингтон разрешить Киеву применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории.
Как писала газета The New York Times, одной из причин, по которой президент Джо Байден отказался снять этот запрет, стала нехватка таких ракет в самих США.
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Позиция России

Владимир Путин отмечал, что страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, указал Путин.
Куда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARSКуда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМинистерство обороны СШАВ миреЛлойд ОстинСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОВоздушно-космические силы России
 
 
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