https://ria.ru/20241109/ukraina-1982822893.html
WSJ: Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке новых систем ATACMS
WSJ: Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке новых систем ATACMS - РИА Новости, 09.11.2024
WSJ: Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке новых систем ATACMS
Глава Пентагона Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке ракетных систем ATACMS, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на двух... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T14:01
2024-11-09T14:01
2024-11-09T15:29
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны сша
в мире
ллойд остин
сша
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949708087_0:314:3071:2041_1920x0_80_0_0_f4f6e494e68a3ba4df53fb892680f948.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке ракетных систем ATACMS, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников из США и советника из правительства Украины."Остин отклонил недавнюю просьбу <...> Владимира Зеленского отдать приоритет Украине в обход других покупателей при поставках ATACMS", — говорится в материале.Американский чиновник сказал главе киевского режима, что тот просит слишком много, когда требует от США нарушить давние соглашения с другими заказчиками, уточняется в статье.Кроме того, в середине октября Остин заявил, что Украина не сможет достать ракетами ATACMS до баз ВКС России, поскольку последняя уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости. Так он ответил на вопрос, готов ли Вашингтон разрешить Киеву применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории.Как писала газета The New York Times, одной из причин, по которой президент Джо Байден отказался снять этот запрет, стала нехватка таких ракет в самих США.Позиция РоссииВладимир Путин отмечал, что страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине. По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, указал Путин.
https://ria.ru/20241030/postavki-1980800881.html
https://ria.ru/20240930/jsow-1975125962.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949708087_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_6f2b3e86048bd2dbb6ad518ccd3e4385.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, министерство обороны сша, в мире, ллойд остин, сша, владимир зеленский, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, нато, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны США, В мире, Ллойд Остин, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Воздушно-космические силы России
WSJ: Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке новых систем ATACMS
WSJ: глава Пентагона Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Глава Пентагона Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке ракетных систем ATACMS, пишет газета Wall Street Journal
со ссылкой на двух чиновников из США и советника из правительства Украины.
"Остин отклонил недавнюю просьбу <...> Владимира Зеленского отдать приоритет Украине в обход других покупателей при поставках ATACMS", — говорится в материале.
Американский чиновник сказал главе киевского режима, что тот просит слишком много, когда требует от США нарушить давние соглашения с другими заказчиками, уточняется в статье.
Кроме того, в середине октября Остин заявил, что Украина не сможет достать ракетами ATACMS до баз ВКС России, поскольку последняя уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости. Так он ответил на вопрос, готов ли Вашингтон разрешить Киеву применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории.
Как писала газета The New York Times, одной из причин, по которой президент Джо Байден
отказался снять этот запрет, стала нехватка таких ракет в самих США.
Владимир Путин отмечал, что страны НАТО
обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине
.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США
, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, указал Путин.